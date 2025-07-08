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В Беларуси выводят новую породу коров. В чем ее особенности?

В Беларуси к 2030 году появится красная белорусская порода коров. Об этом рассказал в эфире программы «По существу» на СТВ первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Иван Шейко.

По его словам, эта порода будет конкурентоспособной. Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном. Эта порода молочная, с более крепким костяком. Качество молока выше. Иван Шейко назвал красную белорусскую «золотой породой».