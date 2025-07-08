По его словам, эта порода будет конкурентоспособной. Она более крепкая в генетическом плане, в хозяйственном. Эта порода молочная, с более крепким костяком. Качество молока выше. Иван Шейко назвал красную белорусскую «золотой породой».
В Беларуси выводят новую породу коров. В чем ее особенности?
В Беларуси к 2030 году появится красная белорусская порода коров. Об этом рассказал в эфире программы «По существу» на СТВ первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Иван Шейко.