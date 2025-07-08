Создана новая археологическая карта Новосибирска

По словам археолога, даже давно известные в городе археологические памятники продолжают приносить ученым новые открытия. Например, на месте Новосибирского могильника, обнаруженного еще в 1896 году при строительстве железнодорожного моста, несколько лет назад была найдена реалистичная фигурка индо-скифского происхождения, которую условно назвали «Танцующим дервишем». Она относится к рубежу эр. Изучение этого и других артефактов памятника дало Бородовскому повод предположить, что Новосибирский могильник на самом деле является кладом или культовым местом, который был устроен древними людьми у переправы через Обь в самом узком месте реки. Интересны также нож и кельт (топор) эпохи поздней бронзы (10−9 века до нашей эры), которые были найдены при строительстве метродепо в Заельцовском районе.