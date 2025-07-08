Создана новая археологическая карта Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Впервые в XXI в. в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) создали карту о доисторическом прошлом Новосибирска взамен устаревшей из-за многочисленных археологических находок. Теперь на ней присутствуют 25 объектов (ранее — 15), в том числе старые кладбища Новониколаевска, сообщили ТАСС в вузе.
Первоначально в 1992 году на карте было учтено 15 объектов, один из которых следует считать палеонтологическим, а не археологическим — это обнаруженный на площади Калинина череп мамонта, рядом с которым не было найдено никаких следов человеческой деятельности того времени. Теперь же на карте присутствует 25 объектов, в том числе старые кладбища Новониколаевска в районах нынешних Центрального парка, Березовой рощи, стадиона «Динамо». Обновленный и дополненный материал по археологическим памятникам Новосибирска будет оформлен в книгу-раскраску.
«Раскраска будет интереснее и востребованнее любого научного издания. Среди новосибирцев сейчас распространено мнение, что у нашего города нет глубокого исторического прошлого, все началось с железной дороги в 1893 году. А между тем, история поселений на месте Новосибирска начинается 5 тыс. лет назад, правда, сейчас это в основном можно прочитать только в научных изданиях, которых недостаточно. Надо активнее использовать другие форматы исторического просвещения», — поделился с ТАСС профессор НГПУ Андрей Бородовский.
По словам археолога, даже давно известные в городе археологические памятники продолжают приносить ученым новые открытия. Например, на месте Новосибирского могильника, обнаруженного еще в 1896 году при строительстве железнодорожного моста, несколько лет назад была найдена реалистичная фигурка индо-скифского происхождения, которую условно назвали «Танцующим дервишем». Она относится к рубежу эр. Изучение этого и других артефактов памятника дало Бородовскому повод предположить, что Новосибирский могильник на самом деле является кладом или культовым местом, который был устроен древними людьми у переправы через Обь в самом узком месте реки. Интересны также нож и кельт (топор) эпохи поздней бронзы (10−9 века до нашей эры), которые были найдены при строительстве метродепо в Заельцовском районе.
«В Новосибирске в разное время были обнаружены курганы, поселения, городища и все они отражены на карте. Из разных типов археологических памятников в городе нет только петроглифов, хотя на берегах Ини присутствуют выходы скальных пород на поверхность. Все эти памятники теперь отражены на карте», — отметил профессор.