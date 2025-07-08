«С лифтом — дороже!»: омичам из высотных домов придется раскошелиться

Вчера, 7 июля, на сайте регионального правительства был опубликован документ, предусматривающий в 2026 году повышение платы за капитальный ремонт для собственников жилья в многоквартирных домах.
При текущей ситуации, появление соответствующего документа логично в рамках прогнозируемой инфляции. Однако, есть в новом документе спорный нюанс. Дело в том, что действующим постановлением установлен на 2026 год единый для всех омичей размер платы за капитальный ремонт, который составит 13,27 рублей в месяц за квадратный метр жилой площади.
Эту же сумму будут платит в 2026 году те омичи, которые проживают в домах, не оборудованных лифтами. А вот жильцам из высотных домов, упомянутым проектом приготовлен неприятный сюрприз. Им придется платить за капитальный ремонт в 2026 году 18,33 рубля в месяц за один «квадрат» жилой площади. То есть, на 5,06 рублей больше, чем платить будут те омичи, чьи дома не укомплектованы лифтами. С чем связана подобная «ценовая дифференциация», в документе не говорится.