«С лифтом — дороже!»: омичам из высотных домов придется раскошелиться

Эту же сумму будут платит в 2026 году те омичи, которые проживают в домах, не оборудованных лифтами. А вот жильцам из высотных домов, упомянутым проектом приготовлен неприятный сюрприз. Им придется платить за капитальный ремонт в 2026 году 18,33 рубля в месяц за один «квадрат» жилой площади. То есть, на 5,06 рублей больше, чем платить будут те омичи, чьи дома не укомплектованы лифтами. С чем связана подобная «ценовая дифференциация», в документе не говорится.