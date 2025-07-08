МЧС сделало важное заявление после пожара в оздоровительном лагере под Молодечно

В ведомстве подчеркнули, что, согласно поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сотрудники МЧС проведут дополнительный мониторинг в детских оздоровительных лагерях. Указанное решение было принято с связи со случившимся пожаром 6 июля, в воскресенье, на территории воспитательно-оздоровительного лагеря в Молодечненском районе (подробнее — здесь). Также мы писали, что три работника детского лагеря под Молодечно пострадали при тушении пожара, отравившись продуктами горения.