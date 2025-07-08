МЧС сделало важное заявление после пожара в оздоровительном лагере под Молодечно. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве подчеркнули, что, согласно поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сотрудники МЧС проведут дополнительный мониторинг в детских оздоровительных лагерях. Указанное решение было принято с связи со случившимся пожаром 6 июля, в воскресенье, на территории воспитательно-оздоровительного лагеря в Молодечненском районе (подробнее — здесь). Также мы писали, что три работника детского лагеря под Молодечно пострадали при тушении пожара, отравившись продуктами горения.
Начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин акцентировал внимание на том, что каждый год большое внимание уделяется подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Он уточнил, что были обследованы все белорусские лагеря и по результатам проверок были предложены противопожарные мероприятия, которые направлены на повышение требований пожарной безопасности, на соответствие требованиям нормативно-правовым актам.
— В связи с произошедшим пожаром 6 июля текущего года в детском оздоровительном лагере «Горизонт» Молодечненского района органами Государственного пожарного надзора будет осуществлен контроль за состоянием систем пожарной автоматики в детских оздоровительных лагерях, подготовкой к действиям обслуживающего персонала в случае нештатной ситуации, — заявил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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