Взлетит ли снова «Буревестник»?

Властям не удалось вернуть столь ценную, в прямом и переносном смысле, землю в центре города. При этом собственник «Буревестника» предложил администрации Самары построить на территории, по сути пустыря, а не спортивного объекта, 25-этажный жилой комплекс с детским садом, сквером и депо. Идея, казалось бы, хорошая, особенно с учетом запроса на комплексное развитие территорий, которое предполагает жилое строительство с учетом возведения объектов социальной инфраструктуры. Но Градостроительный совет областной столицы посчитал, что застройка вызовет недовольство у населения, как это произошло в 2010-м году, когда на заброшенном стадионе сносились трибуны и здания. И в разрешении на строительство жилого комплекса структурам Шаповалова вновь было отказано.