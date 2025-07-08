Взлетит ли снова «Буревестник»?

Пока застройщики отчаянно борются за право застроить высотками каждый клочок земли в центре Самары, а городские власти ссылаются на отсутствие здесь земельных участков под застройку социальными объектами, бывший первый городской стадион пятнадцать лет стоит заброшенным. А месяц назад Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) решила установить историко-культурную ценность этого пустыря.
О печальной судьбе некогда знаменитого стадиона «Буревестник» СМИ вновь вспомнили полтора месяца назад, когда государственная инспекция издала приказ о его включении в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. В течение 90 рабочих дней с 22 мая, даты издания приказа, руководитель ГИООКН Иван Стафеев предписал подчиненным «организовать работу по установлению историко-культурной ценности объекта». Чем был ранее ценен и памятен «Буревестник»?
Стадион.
Спортивный объект был построен в 1930 году на бывшем церковном кладбище Петропавловского собора, частично захватив и территорию одноименной площади рядом с собором. Стадион стал вторым в Самаре (Куйбышевым город стал лишь 5 лет спустя) после «Локомотива» и получил статус краевого, поскольку с 1928 года Самара была центром Средневолжского края.
Здесь проходили массовые сдачи горожанами норм ГТО и спортивные праздники. При этом арена несколько раз меняла свое название. С 1935 года стадион принадлежал местному спортивному обществу «Спартак». Вмещала арена всего три тысячи человек. На стадионе в то время свои матчи проводила сборная Куйбышева по футболу. В начале 40-х стадион перешел спортивному обществу народного комиссариата авиационной промышленности «Крылья Советов», которое уже в 1949-м переехало на «Динамо».
Уже тогда, в начале 50-х, стадион становится печальным зрелищем: «Буревестник» передали спортобществу «Наука» — по сути, студенческой молодежи Куйбышева того времени, пишет издание «Другой город». Средств на реконструкцию стадиона не было. Материальными возможностями как раз обладало общество «Спартак», у которого, как считалось, его «отобрали без достаточных оснований». Начиная с 49-го года «Буревестник» разрушался, как сообщали тогда газеты.
Стадион все же реконструировали в 1960-му году: привели в порядок футбольное поле, вместимость арены увеличили до 8 тысяч за счет новых трибун, построили двухэтажное административное здание. В летний период там стали регулярно проводить соревнования по легкой атлетике, а зимой — по конькобежному спорту. Именно в 60-е стадион окончательно стал называться «Буревестником». Логичным было решение провести на обновленном стадионе чемпионат СССР по конькобежному спорту среди женщин. 21−22 января 1961 года самарцы наблюдали за поединком тогдашних легенд конькобежного спорта.
В итоге Валентина Стенина взяла золотую медаль, серебро — Инга Артамонова (Воронина), а бронза досталась «Уральской молнии» Лидии Скобликовой. На четверть века стадион стал центром довольно успешной и массовой куйбышевской школы конькобежного спорта, здесь же занимались рапиристы и шпажисты, гребцы и другие спортсмены.
Увы, в «перестроечное» время стадион опять начал приходить в негодность. В 1988-м там не работали раздевалки, не было буфета и отсутствовал прокат спортинвентаря, на что жаловались физкультурники. А затем наступили «лихие 90-е»…
Рынок.
В 1992-м «Буревестник» перешел во владение Федерации профсоюзов Самарской области (ФНПСО). В какой-то период решался вопрос о том, будет ли дальше стадион считаться спортивным объектом, а его сотрудники месяцами не получали заработную плату. Уже тогда, в конце 90-х, часть территории «Буревестника» сдавалась в аренду под оптовый рынок — ходовой в те времена формат торговли. Но эту лавочку быстро прикрыли власти — ввиду нецелевого использования объекта. А в 2003-м году Арбитражный суд постановил передать ФНПСО стадион в бессрочное пользование.
Спустя 4 года «профсоюзный лидер» Вера Лекарева продала стадион вместе с гребным бассейном компании «Волга-Инвест» за 42 млн рублей. А после серии перепродаж собственником «Буревестника» стало ООО «Квартал», принадлежащее бизнесмену Алексею Шаповалову.
После долгих разбирательств в 2010 году компания Шаповалова оформила право собственности на землю площадью 2,1 га под стадионом с видом разрешенного использования «под коммунальное обслуживание» и снесла все сооружения, кроме здания гребного бассейна. По периметру стадиона начали возводиться торговые павильоны, а впоследствии там появились автостоянка, автомойка и СТО. Сам же стадион превратился в пустырь, а его корпуса, трибуны и ворота в «сталинском» стиле были вскоре снесены.
Пустырь.
Прокуратура пыталась воспрепятствовать строительству на территории «Буревестника» объектов неспортивного назначения, но каждый раз проигрывала в суде. Городские власти в 2013 году предприняли попытку договориться с собственником, чтобы заключить сделку и вернуть бывшую муниципальную собственность. Но тогда, как пишет «КоммерсантЪ», региональное министерство имущества не устроили условия. Обсуждалось несколько участков земли для обмена: в Кинеле, Тольятти, под Сызранью и в Самаре — в Студеном Овраге. Именно там собственник «Буревестника» хотел начать жилое строительство, но власти отказали, поскольку выбранный объект являлся охраняемой природной территорией — строить там по закону нельзя.
Переговоры ни к чему не привели, но через какое-то время к ним вернулись. И тогда собственник выставил цену за землю под «Буревестником» — 1,2 млрд рублей. Собеседники «Коммерсанта» тогда назвали эту цену завышенной. Реальная рыночная стоимость объекта находилась якобы в границах 200−400 млн рублей.
Властям не удалось вернуть столь ценную, в прямом и переносном смысле, землю в центре города. При этом собственник «Буревестника» предложил администрации Самары построить на территории, по сути пустыря, а не спортивного объекта, 25-этажный жилой комплекс с детским садом, сквером и депо. Идея, казалось бы, хорошая, особенно с учетом запроса на комплексное развитие территорий, которое предполагает жилое строительство с учетом возведения объектов социальной инфраструктуры. Но Градостроительный совет областной столицы посчитал, что застройка вызовет недовольство у населения, как это произошло в 2010-м году, когда на заброшенном стадионе сносились трибуны и здания. И в разрешении на строительство жилого комплекса структурам Шаповалова вновь было отказано.
Судя по последним событиям, власти решили отказаться от поиска компромисса, к которым был готов собственник земли. В 2024-м году прокуратура Самарской области инициировала судебный процесс с целью истребовать землю под «Буревестником» обратно в муниципальную собственность. Сославшись на отсутствие актов о передаче стадиона из государственной собственности федерации профсоюзов, правоохранители посчитали, что профсоюзы не имели права продавать эту недвижимость, так как никогда ей не владели.
А в начале 2025 года по мотивам суда было возбуждено и уголовное дело по статье о мошенничестве, как сообщало недавно агентство «Волга Ньюс». В феврале в роли еще одного истца по судебному делу о возврате земли подключился и мэр Самары Иван Носков.
Памятник?
Совсем недавно к ситуации подключилась и ГИООКН. В Госинспекции посчитали, что пустырь на территории бывшего стадиона «Буревестник» является объектом культурного наследия (ОКН). Приказом главы ведомства Иваном Стафеевым от 22 мая была запущена 90-дневная процедура оформления охранного статуса «Буревестника». Документ в тот же день представили в суде по делу о возврате земли под стадионом, пишет «Самарское обозрение».
Неясно, в чем ГИООКН видит потенциальную историко-культурную ценность «Буревестника», поскольку там нет больше никакой архитектуры. Ценность, в прямом и переносном смысле, может заключаться именно в земле. Дело в том, что рядом расположена церковь апостолов Петра и Павла. А значит недалеко могло находиться кладбище. В советское время на территории некрополей нередко возводились стадионы. Правда, этот факт не сделал памятниками другие такие стадионы.
Более логичное предположение заключается в том, что ГИООКН интересует историческое событие, связанное с «Буревестником». Возможно, речь идет о 8 ноября 1941-го года. В тот день на стадионе проходила отправка куйбышевцев на фронт Великой Отечественной войны. Однако, как это связано со стадионом в его нынешнем состоянии, неясно.
Чтобы не гадать, для чего и каким образом заброшенный пустырь могут сделать памятником, «МК в Самаре» направил запрос в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Самарской области.
«В настоящее время инспекцией организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе с привлечением специалистов архивной службы и специалистов в области охраны объектов культурного наследия», — говорится в ответе за подписью руководителя ГООКН Ивана Стафеева.
Далее в ответе следуют выдержки из Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также разъяснения, чем различаются объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия и напоминание, что снос объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, запрещен.
Сносить на бывшем «Буревестнике» давно уже нечего. А поскольку он «является не только спортивным объектом, но и важной частью истории не только г. Самара, но и всей страны», получается, что охранять планируется воспоминания? Или цель работ по установлению историко-культурной ценности — просто заморозить какую-либо «движуху» вокруг него?
Главное, что волнует редакцию и наверняка всех горожан — как скажется присвоение статуса объекта культурного наследия на судьбе 20 лет пустующего земельного участка, если это произойдет? Есть ли шанс, что статус ОКН принесет не новые запреты, ограничения и, как следствие, дальнейшие тяжбы и простаивание в центре города большого участка земли? Тем более, что, судя по истории публикаций, бизнес был готов к переговорам и предлагал различные варианты. Например, разбить на месте стадиона сквер, а в качестве компенсации получить земельный участок под застройку в другом месте.
«МК в Самаре» будет следить за «поисками компромисса», который мог бы устроить и горожан, и бизнес, и органы власти.
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