Отдельное внимание уделено добровольцам и ветеранам с инвалидностью. Многие интересуются, какая положена пенсия участникам СВО в 2025 году, какие виды компенсаций назначаются и кому. Рассказываем о размере выплат и о надбавках, о расчете, льготах, оформлении и отличии от пенсии ветерана.
Главное о пенсии участника СВО в 2025 году
В 2025 году пенсионное обеспечение воинов СВО остается одной из приоритетных задач государства. Собрали ключевые сведения о том, на какие пенсии могут рассчитывать участники спецоперации, и какие условия им необходимо выполнить.
1. Пенсионное обеспечение положено всем категориям бойцов СВО: мобилизованным, контрактникам и добровольцам.
2. Военную пенсию как инвалидам, так и остальным бойцам за выслугу лет оформляет не Соцфонд, а Минобороны. Однако добровольцам пенсию по инвалидности платит СФР.
3. Бойцы имеют право оформить пенсию за выслугу и по инвалидности, а также по старости. Сумма военной пенсии рассчитывается с учетом выслуги лет и группы инвалидности, а также исходя из размера денежного довольствия и понижающего коэффициента.
4. Инвалидам назначается повышенная пенсия за выслугу лет.
5. В 2025 году пенсия ветерана боевых действий (ВБД) выше стандартной военной пенсии примерно на треть. Чтобы получить эту надбавку, нужно оформить удостоверение.
Кому полагается пенсия после участия в СВО
По завершении участия в боях СВО военнослужащие вправе оформить пенсию. Однако выплаты добровольцам, мобилизованным и контрактникам имеют свои особенности. Компенсации положены:
- отслужившим по контракту о воинской службе;
- мобилизованным — призванным согласно президентскому Указу № 647 от 2022 года. Статус мобилизованного бойца СВО равен статусу контрактника;
- добровольцам — подписавшим контракт с добровольческим формированием.
Виды пенсий участников СВО в 2025 году
Выплаты пенсии от государства военным и добровольцам регулируются законом № 166-ФЗ. Участники СВО могут оформить пенсию за выслугу лет и по инвалидности, по старости, а также ветеранскую надбавку.
Кроме того, Соцфонд предоставляет бойцам пенсионные льготы. Досрочная пенсия назначается им с учетом участия в боях СВО — на два года раньше достижения пенсионного возраста.
Для военнослужащих действует повышенный стаж: два года зачисляются за один, проведенный в зоне СВО. Актуальны и повышенные коэффициенты, когда за год на СВО начисляют 3,6 — вместо 1,8.
Военная пенсия
Этот вид пенсии бойцам СВО выплачивают на основании закона № 4468−1 от 1993 года. Компенсации получают либо за выслугу лет, либо по оформленной инвалидности. Для отслуживших по контракту и мобилизованных действуют единые правила.
За выслугу лет
Этот вид пенсии полагается после увольнения со службы в случае имеющейся выслуги. На выплату вправе претендовать:
- военные с выслугой от 20 лет;
- уволенные по причине предельного возраста, по здоровью или по причине мероприятий организационно-штатного характера;
- достигшие 45-летия с учетом трудового стажа от 25 лет, половину из которых заняла военная служба.
Порядок расчета установлен правительственным Постановлением № 941 от 1993 года. Пенсионное обеспечение за выслугу лет — это сумма не менее 100% от расчетного размера или минимальной соцпенсии, чей размер — 8 824 рублей. Она и считается минимальным размером выплаты.
По инвалидности
Если боец СВО стал инвалидом, этот вид пенсии будет назначен ему после увольнения. По условиям выплата начисляется, если инвалидизация случилась:
- на воинской службе;
- в течение трех месяцев с даты увольнения;
- после трех месяцев с даты увольнения, но по причине болезни, увечья по месту службы.
Группу инвалидности устанавливает медэкспертиза, пенсию платят соразмерно группе и причине инвалидизации. В 2025 году соответствующим гражданам начислят 93,59% от денежного довольствия. Таким образом, окончательная сумма выплаты зависит в том числе от размера последнего.
|Инвалидность по военной травме I и II группы
|85% от довольствия
|Инвалидность по военной травме III группы
|50% от довольствия
|Инвалидность по причине болезни на службе I и II группы
|75% от довольствия
|Инвалидность по причине болезни на службе III группы
|40% от довольствия
По старости
Даже если мобилизованному или контрактнику начисляется пенсия от Минобороны, он вправе дополнительно получать и вторую, страховую — по старости. Этот вид пенсии платят одновременно с военной, если выполнены условия по закону № 400-ФЗ от 2013 года: возраст с учетом досрочного назначения, 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
Военным пенсионерам не учитывают фиксированную выплату.
Государственная пенсия добровольцам
Добровольцы СВО оформляют пенсию от государства по инвалидности, платит ее Соцфонд. Пенсия начисляется бойцу, ставшему инвалидом по причине увечья, болезни или ранения при прохождении службы в добровольческом формировании.
Одновременно доброволец может оформить пенсионное обеспечение за выслугу лет, либо страховую выплату — по старости. Компенсации распределены следующим образом.
|Инвалид I группы по травме, полученной при исполнении на СВО
|26 472 рублей
|Инвалид II группы по травме, полученной при исполнении на СВО
|22 060 рублей
|Инвалид III группы по травме, полученной при исполнении на СВО
|15 442 рублей
|Инвалид I группы по болезни, полученной при исполнении на СВО
|22 060 рублей
|Инвалид II группы по болезни, полученной при исполнении на СВО
|17 648 рублей
|Инвалид III группы по болезни, полученной при исполнении на СВО
|13 236 рублей
Из чего складывается размер пенсии участника СВО
Размер пенсионного обеспечения бойца СВО рассчитан исходя из денежного довольствия, выслуги лет, а также группы инвалидности при ее наличии. В 2025 году учтен понижающий коэффициент, а именно 93,59% от суммы денежного довольствия.
За первые 20 лет выслуги военному пенсионеру выплачивается 50% от денежного довольствия. После этого порога к каждому году прибавляют по 3%, но только до 85% от общей суммы. В результате размер денежного довольствия умножается на % от выслуги лет и понижающий коэффициент.
Оформивший инвалидность боец СВО получит надбавку к пенсии по выслуге согласно группе.
Сколько составляет денежное довольствие участника СВО
В размер денежного довольствия включены:
- оклад согласно должности;
- оклад согласно званию;
- надбавка за воинский стаж.
За военный стаж боец получает надбавку, напрямую определяющую сумму денежного довольствия.
|2—5 лет
|10%
|5—10 лет
|15%
|10—15 лет
|20%
|15—20 лет
|25%
|20—25 лет
|30%
|от 25 лет
|40%
Пример расчета пенсии участника СВО
Рассчитаем пенсию бойца СВО за выслугу лет с воинским стажем 25 лет.
1. Оклад по должности и званию + надбавка за военный стаж = 100 тысяч рублей, это размер денежного довольствия.
2. Пенсионное обеспечение за выслугу — 65% от суммы денежного довольствия. А именно: 50% за 25 лет + 3% за каждый год службы от 20 лет.
3. Понижающий коэффициент — 93,59%.
Итого военная пенсия бойца за выслугу лет составит: 100 000×65% x 0,9359 = 60 833 рубля. Для удобства подсчета существует соответсвующий калькулятор военной пенсии.
За что участники СВО могут получить надбавки к пенсии
Надбавки начисляются за группу инвалидности и воинский стаж. Например, инвалиду I группы и инвалиду по военной травме от 60 лет назначат надбавку в размере 100% от расчетного размера пенсии. Безработному пенсионеру, на иждивении которого недееспособные члены семьи, добавят от 32% до 100% от соцпенсии.
Бойцу СВО с оформленной инвалидностью увеличат пенсию за выслугу лет. Например, повышенная пенсия назначается инвалидам по военной травме.
Как оформить пенсию участнику СВО
Военную пенсию бойцам-инвалидам, а также пенсию за выслугу лет оформляет Минобороны РФ. Чтобы получать компенсации, бойцу СВО необходимо выполнить ряд действий.
1. Составить заявление. Укажите вид пенсии, данные заявителя и его семьи, в том числе информацию о воинской службе и праве на надбавки.
2. Собрать пакет документов. Уточните точный перечень в Минобороны. Общими документами считаются копии паспорта, свидетельств о браке и о рождении детей, СНИЛС, заключения ВВК. Также могут потребоваться выписка из приказа об увольнении и от медэкспертизы, подтверждающие срок службы документы. Ветерану СВО — копия удостоверения ВБД.
3. Предоставить пакет документов сотрудникам пенсионного органа Минобороны. Это можно сделать как в личном порядке, так и почтой. Недостающие документы нужно дособрать за три месяца.
4. Дождаться назначения пенсионного обеспечения. Заявление рассматривают до 10 дней. Об итогах известят по телефону или в письме. Получать выплаты можно на почте и через банк.
Чем отличается пенсия участника СВО от пенсии ВБД
Стоит прояснить, кого считают ветераном СВО. О ветеранах боевых действий сказано в законе № 5-ФЗ от 1995 года. Закон затрагивает участников боев на Украине, в ЛДНР с даты начала спецоперации, а также в Херсонской и Запорожской областях — начиная с 30 сентября 2022 года.
Все бойцы СВО — от мобилизованных до контрактников, — это ветераны, и они вправе получать пенсионные льготы. Достаточно оформить удостоверение ВБД, чтобы получать ветеранскую надбавку.
Список источников
1. Выплаты и льготы участникам СВО. Социальный фонд России.
2. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».