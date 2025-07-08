Пенсия участникам СВО в 2025 году

Инвалид I группы по травме, полученной при исполнении на СВО

26 472 рублей



Инвалид II группы по травме, полученной при исполнении на СВО

22 060 рублей



Инвалид III группы по травме, полученной при исполнении на СВО

15 442 рублей



Инвалид I группы по болезни, полученной при исполнении на СВО

22 060 рублей



Инвалид II группы по болезни, полученной при исполнении на СВО

17 648 рублей

