День семьи, любви и верности отмечают 8 июля

Связано такое поведение с несколькими причинами. Во-первых, европейские бобры чрезвычайно территориальны и агрессивны по отношению к нарушителям, а в таких условиях брачные путешествия в поисках других партнеров не очень удобны. Во-вторых, жизнь бобров проходит в труде: они вынуждены постоянно ухаживать за плотиной и хаткой, посвящая этому много времени и внимания. В условиях строгих территориальных законов единственный, кто способен помочь тебе работать, — это твой сексуальный партнер. Наконец, бобры питаются почти исключительно корой деревьев. Это продукт далеко не самый питательный, из чего следует, что его требуется очень много. В одиночку добыть столько пищи и в особенности заготовить ее на зиму крайне тяжело.