ГПК сказал про задержание двоих белорусов на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Сообщается, что военнослужащими Гродненской пограничной группы во вторник, 8 июля, примерно в полутора километрах от белорусско-литовской границы по оперативной информации были задержаны двое белорусов.
«При осмотре местности были обнаружены шесть баллонов с газом и аэростатический шар», — отметили в Пограничном комитете.
В пресс-службе добавили, что в отношении задержанных был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Белорусам грозит штраф до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
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