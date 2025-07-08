Пятно с химическим запахом заметили в реке Дон в Ростове

Вблизи набережной в Ростове-на-Дону заметили пятно с химическим запахом. После этого о загрязнении реки очевидцы сообщили в соцсетях.
На сообщения уже отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
— Информацию о химических веществах в реке Дон передали в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, ранее ученые заявили об угрозе для экосистемы реки Дон в Ростовской области.
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