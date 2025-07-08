Как правильно въехать в новый дом: советы и чек-лист для новосёлов

Для более комфортного обустройства рекомендуется полностью оформить хотя бы одну зону, оставив при этом пространство для манёвра. Кроме того, полезно познакомиться с соседями — это поможет узнать о ближайших магазинах, аптеках и остановках общественного транспорта. Эксперт также рекомендовал вступить в домовой чат и подписаться на официальный Telegram-канал жилого квартала, чтобы не пропустить важные объявления и оставаться в курсе событий о жизни дома и района.