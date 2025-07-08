Как правильно въехать в новый дом: советы и чек-лист для новосёлов

Эксперт в области переездов предоставил рекомендации о том, на что следует обратить внимание при въезде в новую квартиру. Об этом рассказали в издании «Секрет фирмы».
Независимо от того, переезжаете ли вы в новостройку или меняете одну квартиру на другую, первые дни после переезда могут стать настоящим испытанием. Это не только распаковка коробок и организация пространства, но и множество вопросов, которые легко упустить в суете. Чтобы упростить решение бытовых задач и не забыть важные моменты, «Секрет» обратился к специалисту.
Перед тем как въехать в новую квартиру, рекомендуется проверить работу инженерных систем: закрываются ли окна и двери, нет ли протечек в сантехнике, функционирует ли электропроводка и заземление, а также равномерно ли прогреваются радиаторы. Также стоит убедиться, что количество розеток соответствует вашим потребностям — возможно, стоит заранее приобрести удлинители.
В случае обнаружения серьёзных недостатков следует уточнить у продавца или застройщика возможность их быстрого устранения. В дальнейшем эти вопросы будут решаться управляющей компанией и вами.
В первые дни после получения ключей новосёлам необходимо решить несколько ключевых задач:
• Оформить документы в управляющей компании и зарегистрироваться в личном кабинете.
• Передать актуальные показания счётчиков и убедиться в открытии всех лицевых счетов по коммунальным услугам.
• Проверить работу домофона.
• Получить все необходимые ключи (от подъезда, парковки, кладовки).
• Ознакомиться с правилами дома: графиком уборки, режимом тишины, правилами пользования лифтом и зонами разгрузки.
Эксперт по заселению Василий Левин отметил, что типичные сложности первых дней связаны с техническими моментами: работой домофона, шумом от ремонта соседей и перебоями в работе лифтов из-за перевозки строительных материалов. Многие новосёлы не знают, куда обращаться по различным вопросам управления домом, что добавляет стресса.
По словам Левина, в первую неделю жители чаще всего обращаются с вопросами открытия лицевого счёта, получения дополнительных ключей от домофона, а также с жалобами на шум соседей или курение в подъезде. Новички часто переживают из-за документации, тогда как опытные переезжающие тщательно проверяют все коммуникации перед началом ремонта и оставляют копии документов в управляющей компании.
Для успешного заселения эксперт рекомендовал следующий порядок действий на первую неделю:
1. В первые 1−2 дня — приёмка квартиры с составлением актов и экстренная уборка строительной пыли.
2. В середине недели — визит в управляющую компанию для регистрации, открытия лицевого счёта и подключения интернета и домофона.
3. К выходным — расстановка базовой мебели и проверка работы всех инженерных систем.
Чтобы избежать бытового хаоса, Левин посоветовал сначала занести в квартиру только необходимую мебель. Также стоит предусмотреть временные решения (например, скотч или крючки-липучки), заранее запастись бытовой химией и не захламлять проходы коробками.
Для более комфортного обустройства рекомендуется полностью оформить хотя бы одну зону, оставив при этом пространство для манёвра. Кроме того, полезно познакомиться с соседями — это поможет узнать о ближайших магазинах, аптеках и остановках общественного транспорта. Эксперт также рекомендовал вступить в домовой чат и подписаться на официальный Telegram-канал жилого квартала, чтобы не пропустить важные объявления и оставаться в курсе событий о жизни дома и района.