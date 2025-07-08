В Новосибирской области супругов в крепком браке наградили медалями

Ежегодно в регионе регистрируется около 20 тысяч браков, причём пик свадеб приходится на июль и август. В этом году по традиции во Дворце бракосочетаний восемь пар получили награды из рук заместителя губернатора Константина Хальзова и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. Также были отмечены дипломами победители областного этапа конкурса «Семья года».