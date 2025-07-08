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В Новосибирской области супругов в крепком браке наградили медалями

Парам, прожившим до старости вместе, выдали медали «За любовь и верность».

Источник: пресс-служба правительства НСО

8 июля Новосибирская область отметила День семьи, любви и верности. Во время праздника образцовым парам, несколько десятилетий прожившим в браке, выдали медали «За любовь и верность».

— Семья — это поддержка и опора, это источник любви, уважения, понимания и душевной теплоты, наполняющей жизнь смыслом. Близкие люди поддерживают и вдохновляют нас на свершения, дарят спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю взаимопонимания, уюта, долгой и счастливой семейной жизни! Любите и берегите друг друга! — обратился к жителям региона Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ежегодно в регионе регистрируется около 20 тысяч браков, причём пик свадеб приходится на июль и август. В этом году по традиции во Дворце бракосочетаний восемь пар получили награды из рук заместителя губернатора Константина Хальзова и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима. Также были отмечены дипломами победители областного этапа конкурса «Семья года».

Среди награжденных были супруги Аникины из Бердск, отметившие 64-летие совместной жизни; супруги Горбачевы из Дзержинского района Новосибирска, прожившие в браке 43 года, имеющие восемь детей и 28 внуков; а также «золотые юбиляры» — супруги Морозовы из рабочего поселка Кольцово и супруги Пфайфер из Искитимского района.

В 2024 году федеральный оргкомитет утвердил список из 70 пар из Новосибирской области, удостоенных медали. С 2009 года эту награду выдали 867 парам. Награды для 62 пар, не присутствовавших на официальной церемонии, будут вручены главами муниципалитетов в торжественной обстановке.