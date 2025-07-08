В Омской области ЕГЭ стали 8,5 тысяч человек, восьмерых с экзамена выгнали

Итогам экзаменационной кампании также была посвящена пресс-конференция, прошедшая сегодня, 8 июля, в Доме журналиста. Как стало известно, восемь участников ЕГЭ с экзамена были удалены — они попались на использовании мобильных телефонов и шпаргалок. Экзамен им теперь придется пересдавать.