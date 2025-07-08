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В Омской области ЕГЭ стали 8,5 тысяч человек, восьмерых с экзамена выгнали

Участников удалили с экзамена за шпаргалки и телефоны.

Источник: Комсомольская правда

Подведены предварительные итоги кампании по сдаче ЕГЭ в регионе. Как сообщила министр образования Омской области Ольга Степанова, в этом году экзамены успешно сдали 8,5 тысяч человек.

На 100 баллов экзамены сдали 33 выпускника. Школьники отличились в ЕГЭ по химии, русскому языку, литературе, физике, географии, информатике и английскому языку. По решению губернатора Виталия Хоценко, выпускники с высокими баллами, поступившие в омские вузы, получат премии.

Итогам экзаменационной кампании также была посвящена пресс-конференция, прошедшая сегодня, 8 июля, в Доме журналиста. Как стало известно, восемь участников ЕГЭ с экзамена были удалены — они попались на использовании мобильных телефонов и шпаргалок. Экзамен им теперь придется пересдавать.