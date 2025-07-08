Отец погиб на СВО: что положено семье в 2025 году

В случае гибели военнослужащего в зоне СВО государство поддерживает его семью согласно статье 2-й закона № 76-ФЗ. На материальную помощь могут полагаться не только дети до 18 лет, но и ставшие инвалидами до совершеннолетия дети и студенты-очники до 23 лет. Кроме того, денежное довольствие погибшего отца выплачивают взрослым детям, но в том случае, если он не состоял в браке.