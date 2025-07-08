Отец погиб на СВО: что положено семье в 2025 году

Принятые властями меры призваны обеспечить достойное будущее детям защитников России и смягчить горе. Государство берет на себя ответственность за социальную защиту семей, оставшихся без кормильца. Рассказываем, какие льготы и выплаты в 2025 году положены детям, чей отец погиб на СВО, и как их оформить.
Какие выплаты положены несовершеннолетним детям погибшего
Семьи погибших на СВО военнослужащих обеспечены единоразовыми и ежемесячными выплатами, а также специальными мерами поддержки от регионов. Дети ушедших из жизни бойцов имеют право на все ключевые компенсации в равных частях с остальными членами семьи, а также на пособия и пенсию по потере кормильца.
Единовременная выплата
В зависимости от вида выплат, суммы единовременных компенсаций в равных долях делятся на членов семьи. В числе претендентов как несовершеннолетние дети, так и студенты-очники до 23 лет и дети-инвалиды.
Среди единоразовых мер поддержки от государства на всю семью можно выделить следующие выплаты:
- единовременная выплата пособия — 5,1 млн рублей;
- поощрение при посмертной награде;
- страховая компенсация — 3,4 млн рублей;
- президентская выплата — 5 млн рублей.
Ежемесячное пособие до 18 лет
Ежемесячное детское пособие получает родитель или опекун. Его размер составляет 3 тысячи рублей. Обратиться с заявлением следует в СФР или МФЦ, либо подать запрос через Госуслуги. Компенсацию назначают в следующем за датой гибели отца месяце.
На сумму ежемесячной компенсации для близких умерших на СВО бойцов могут рассчитывать и дети.
Пенсия по потере кормильца
Как государственная, так и страховая выплата будет назначена родственникам погибшего бойца и детям до 18 лет в их числе. Ее сумма — 50% от довольствия военного.
Пенсия детей добровольцев зависит от причины ухода из жизни. Если это увечье, то ее размер достигает 200% от соцпенсии, если болезнь — 150%.
Перечисляет пенсию семьям добровольцев Соцфонд. Семьям контрактников и мобилизованных — силовые структуры, такие как Минобороны РФ, МВД, Росгвардия и прочие. В среднем, сумма государственной выплаты по потере кормильца на СВО составляет порядка 15 тысяч рублей.
Социальная пенсия несовершеннолетним детям будет оформлена без обращения. Потерявшему отца (или одного из родителей) ребенку компенсируют 7 689 рублей. Выплата назначается со дня гибели, иждивение не нужно доказывать. Правом на пенсию наделен сам ребенок, он может получать денежные средства с 14 лет. До совершеннолетия пенсия перечисляется его родителю или опекуну на отдельный счет.
Страховая пенсия также назначается со дня гибели кормильца и не требует обращения несовершеннолетнего ребенка. Размер фиксированной суммы выплаты к страховой пенсии — 4 453 рубля. При этом на сайте СФР отмечают, что средний размер этого вида компенсации — около 15 тысяч рублей. На сумму вправе рассчитывать не только дети до 18 лет, но и студенты-очники до 23 лет и инвалиды с детства.
Помощь совершеннолетним детям: до какого возраста платят
В случае гибели военнослужащего в зоне СВО государство поддерживает его семью согласно статье 2-й закона № 76-ФЗ. На материальную помощь могут полагаться не только дети до 18 лет, но и ставшие инвалидами до совершеннолетия дети и студенты-очники до 23 лет. Кроме того, денежное довольствие погибшего отца выплачивают взрослым детям, но в том случае, если он не состоял в браке.
Выплаты для студентов-очников
На лишившихся отца очников до 23-летия распространяются все те же выплаты, что и на несовершеннолетних детей: пенсия, пособие и единовременные меры помощи.
Социальная пенсия также положена детям до 23 лет при условии очного обучения. Утратившим отца (одного родителя) начисляют 8 824 рубля ежемесячно. Чтобы получать ежемесячное детское пособие в размере 3 тысяч рублей, потребуется документально подтвердить факт обучения на очном отделении. Обратиться с запросом можно в МФЦ или Социальный фонд.
Компенсации детям с инвалидностью
Дети-инвалиды погибших бойцов могут полагаться на две одновременные пенсии — по инвалидности и по потере кормильца.
Аналогичное право распространяется на имеющих с детства инвалидность I и II группы и потерявших отца в зоне СВО. Им положена как выплата по потере кормильца, так и одна из двух видов пенсий — страховая или по инвалидности.
Соцпенсия по инвалидности будет назначена со дня установления инвалидности. Суммы выплат разнятся.
|Инвалиды с детства с I группой,
дети-инвалиды
|21 177 рублей
|Инвалиды с детства со II группой
|17 648 рублей
Региональные льготы: что могут добавить местные власти
Размер единоразовой выплаты на всю семью варьируется по регионам, и сумма выплаты может колебаться от 1 до 3 млн рублей. В числе получателей фигурируют и дети ушедшего из жизни бойца СВО. Подробная информация о детских льготах по субъектам России содержится:
- на Госуслугах;
- на ресурсах министерств и региональных уполномоченных органов соцзащиты;
- на сайте региональных исполнительных органов власти;
Уточнить данные также можно в соцзащите по месту проживания. Отметим наиболее часто встречающиеся виды поддержки детей бойцов СВО.
1. В детсаду и школах. Детей участников СВО должны принимать в приоритетном порядке, без очереди. Нижегородская область и Чечня не берут плату за уход и присмотр в детсадах, Мурманская область эти расходы компенсирует. В школах детей зачисляют на продленку и предоставляют им бесплатное питание. Эта мера введена в Дагестане и Чечне, Кемеровской и Калужской, Свердловской, Владимирской и Ленинградской областях.
2. При поступлении в ссуз. В Дагестане для детей этой категории действует отдельная квота. Компенсируют стоимость обучения в Карелии и Коми, а также в Белгородской области. Учащиеся Белгородской, Мурманской и Ленинградской, Владимирской областей и Татарстана питаются бесплатно. Свердловская область компенсирует расходы на одежду, обувь и инвентарь. Военные училища и школы кадетов принимают детей погибших бойцов без вступительных экзаменов.
3. При поступлении в вуз. На бюджет дети бойцов поступают по отдельной квоте. Ребенка погибшего на СВО воина примут без экзаменов. Дагестан предоставляет бесплатное общежитие, Алтайский край выплачивает поступившим 75 тысяч рублей. Ставрополье компенсирует ребенку погибшего очное обучение до 200 тысяч рублей ежегодно.
4. Предоставление или компенсация отдыха. Место в детском лагере ребенку умершего на СВО бойца предоставят вне очереди. Детям погибших силовиков на летний отдых выплачивают ежегодное пособие. В Мурманской области детям павших бойцов СВО выдают бесплатные путевки.
5. Материальная помощь, бесплатный проезд, посещение кружков и секций. Каждый регион самостоятельно устанавливает дополнительные меры поддержки.
Куда обращаться для оформления выплат при гибели отца на СВО
В зависимости от вида выплат обратиться с заявлением и пакетом документов следует в СФР, МФЦ, либо в силовую структуру, то есть к сотрудникам воинской части или военкомата.
Ряд выплат обеспечивает Минобороны РФ, часть — СФР, страховку всегда компенсирует «СОГАЗ». Проконсультировать и помочь с оформлением выплат могут сотрудники Фонда «Защитники Отечества».
Некоторые меры соцподдержки не требуют подачи заявления. В ряде случаев отправить запрос можно в электронном виде на Госуслугах.