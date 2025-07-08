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В Москве в День семьи, любви и верности сыграют 800 свадеб

Ракова: 800 браков зарегистрируют в Москве в День семьи, любви и верности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти 800 браков зарегистрируют столичные ЗАГСы в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня более 800 пар зарегистрируют брак в столице. Восемьсот новых историй, которые только начинаются. Мы искренне желаем молодоженам пронести свою любовь через года, как наши юбиляры», — рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что также в этот день запускается новый проект в центрах московского долголетия — специальные церемонии чествования для супружеских пар, которые вместе прожили более 40 лет.

«Это не просто личные юбилеи — это городская ценность, пример настоящей любви, уважения и доверия. На церемонии в окружении близких пары смогут получить памятные свидетельства, дать новую клятву любви, вновь обменяться кольцами. Это неформальное, но очень тёплое чествование. Мы хотим, чтобы такие встречи стали доброй городской традицией и вдохновляли молодежь на долгие и осознанные отношения», — добавила Ракова.

Она отметила, что церемония чествования юбиляров супружеской жизни — это настоящий праздник любви и верности, где каждая пара может почувствовать себя особенной. На торжественной части с ведущей церемонии ЗАГСа участники получат свидетельство о юбилее семейной жизни — как символ преданности друг другу и своей крепкой семье.

«Также на мероприятиях зарождается новая традиция — пары подписывают декларацию семейного долголетия, подтверждая готовность и в дальнейшем поддерживать и бережно относиться друг к другу. Кроме того, при желании супруги могут вновь обменяться обручальными кольцами», — подчеркнула Ракова.

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