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Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса

Никитин: в сфере транспорта надо фокусироваться на комфорте многодетных семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин.

«Особый фокус здесь — это удобство для семей, удобство для многодетных семей… Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт — это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание», — сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.

Он добавил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.

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