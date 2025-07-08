Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса

«Особый фокус здесь — это удобство для семей, удобство для многодетных семей… Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт — это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание», — сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.