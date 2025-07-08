Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин.
«Особый фокус здесь — это удобство для семей, удобство для многодетных семей… Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт — это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание», — сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.
Он добавил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.