РСЗО «Град»: наследник «Катюши», способный на многое

О том, как появилось уже ставшее легендарным оружие и чем «Град» отличается от других систем залпового огня — читайте в материале.
Что из себя представляет РСЗО «Град»
Реактивная система залпового огня «Град» — боевая машина для поражения живой силы, техники без брони, укреплений противника. Она совершает ракетные пуски по заданной цели, после чего может быстро поменять дислокацию.
Главное преимущество РСЗО — снаряды накрывают огромную площадь, вызывая значительные разрушения.
Как выглядит РСЗО «Град»: фото
Установка и по принципу работы, и визуально напоминает знаменитую «Катюшу»: на базе грузовика расположены системы, стреляющие по выбранной местности.
История создания
Во время Великой Отечественной войны «Катюша» отлично показала себя на поле боя, но время диктовало свое — нужно было придумать более маневренную установку.
Разработка «Града» началась в 1959 году. В 1965-м, после госиспытаний, создание РСЗО поручили заводу имени Ленина в Перми, там же производили и транспортно-заряжающие автомобили. БМ-21 стала основным вариантом, который можно было модифицировать в зависимости от запроса. Со временем появилось целое семейство боевых машин «Град».
Тактико-технические характеристики РСЗО «Град»
Основные характеристики установки — ниже. Они могут варьироваться в зависимости от модификации.
|Калибр ракет
|122 мм
|Дальность стрельбы
|5—40 км
|Экипаж (расчет)
|3 человека
|Время полного залпа
|20 секунд
|Масса
|13,7 тонны
|Тип боеприпасов
|Кассетные, дымовые, зажигательные, осколочно-фугасные
|Мощность двигателя
|180 л.с.
Что входит в состав реактивной системы залпового огня
В комплектацию боевой машины входят:
- пусковая установка на шасси;
- направляющие для ракет;
- система управления огнем (баллистический вычислитель и навигация);
- снаряды;
- транспортно-заряжающая машина.
Модификации РСЗО «Град»
Вариации РСЗО отличаются числом пусковых направляющих, строением снаряда, видом шасси.
1. Мощная «Прима» имеет 50 направляющих — специальных труб или рельс, по которым ракеты (снаряды) вылетают из установки.
2. ДП-62 «Дамба» используется для борьбы с диверсантами в море.
3. У авиадесантируемого «Града-В» 12 направляющих, стрелять можно всеми типами снарядов на базе ГАЗ-66.
4. «Град-М» — корабельный аналог, его устанавливают на десантные судна.
5. Есть и «Торнадо» — глубокая переработка «Града» с повышенной точностью удара.
Отличие РСЗО «Град» от других установок
У каждой системы залпового огня свои особенности.
«Ураган»
У РСЗО «Ураган» больший калибр — 220 миллиметров. Эта установка более тяжелая, следовательно, менее мобильная в бою.
M270 MRLS
У американской М270 более сложная конструкция, но зато есть бронированная защита, а процесс заряжания автоматизирован. В то же время «Град» весит меньше.
«Смерч»
Калибр «Смерча» — 300 миллиметров. Его дальность позволяет работать с целями, до которых «Град» не дотянется. У РСЗО есть функция корректировки цели, которая применяется преимущественно для уничтожения тяжелой техники.
Сколько РСЗО «Град» состоит на вооружении России и где они применяются
Точное количество установок на службе ВС РФ не раскрывается. Сегодня эти РСЗО применяются в зоне специальной военной операции на Украине. До этого их использовали во время Чеченских кампаний, а также войны в Афганистане.
Интересные факты о РСЗО «Град»
Факты об установке, которые удивят.
1. Один пакет «Града» может покрыть 160 тысяч квадратных метров — это около 20 стандартных футбольных полей.
2. Впервые РСЗО «Град» СССР применили на острове Даманский против китайских пограничников.
3. У «Града», как и его предшественников, характерный звук залпа, похожий на звук рассыпающего по столу гороха.
4. Это РСЗО есть на вооружении у стран Африки.