РСЗО «Град»: наследник «Катюши», способный на многое

Разработка «Града» началась в 1959 году. В 1965-м, после госиспытаний, создание РСЗО поручили заводу имени Ленина в Перми, там же производили и транспортно-заряжающие автомобили. БМ-21 стала основным вариантом, который можно было модифицировать в зависимости от запроса. Со временем появилось целое семейство боевых машин «Град».