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РСЗО «Град»: наследник «Катюши», способный на многое

Более полувека назад Советский Союз впервые использовал РСЗО «Град». Время показало, что за маневренной техникой разрушительной силы стоит будущее.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Боевая машина «Град» ночью в действии.
Источник: Reuters

О том, как появилось уже ставшее легендарным оружие и чем «Град» отличается от других систем залпового огня — читайте в материале.

Что из себя представляет РСЗО «Град»

Реактивная система залпового огня «Град» — боевая машина для поражения живой силы, техники без брони, укреплений противника. Она совершает ракетные пуски по заданной цели, после чего может быстро поменять дислокацию.

Главное преимущество РСЗО — снаряды накрывают огромную площадь, вызывая значительные разрушения.

Как выглядит РСЗО «Град»: фото

Установка и по принципу работы, и визуально напоминает знаменитую «Катюшу»: на базе грузовика расположены системы, стреляющие по выбранной местности.

Военный, за которым вылетает снаряд из боевой машины «Град».
Источник: РИА "Новости"
Военный рядом с боевой машиной «Град» в поле.
Источник: РИА "Новости"

История создания

Во время Великой Отечественной войны «Катюша» отлично показала себя на поле боя, но время диктовало свое — нужно было придумать более маневренную установку.

Разработка «Града» началась в 1959 году. В 1965-м, после госиспытаний, создание РСЗО поручили заводу имени Ленина в Перми, там же производили и транспортно-заряжающие автомобили. БМ-21 стала основным вариантом, который можно было модифицировать в зависимости от запроса. Со временем появилось целое семейство боевых машин «Град».

Тактико-технические характеристики РСЗО «Град»

Основные характеристики установки — ниже. Они могут варьироваться в зависимости от модификации.

Калибр ракет
122 мм
Дальность стрельбы
5—40 км
Экипаж (расчет)
3 человека
Время полного залпа
20 секунд
Масса
13,7 тонны
Тип боеприпасов
Кассетные, дымовые, зажигательные, осколочно-фугасные
Мощность двигателя
180 л.с.

Что входит в состав реактивной системы залпового огня

В комплектацию боевой машины входят:

  • пусковая установка на шасси;
  • направляющие для ракет;
  • система управления огнем (баллистический вычислитель и навигация);
  • снаряды;
  • транспортно-заряжающая машина.

Модификации РСЗО «Град»

Вариации РСЗО отличаются числом пусковых направляющих, строением снаряда, видом шасси.

1. Мощная «Прима» имеет 50 направляющих — специальных труб или рельс, по которым ракеты (снаряды) вылетают из установки.

2. ДП-62 «Дамба» используется для борьбы с диверсантами в море.

3. У авиадесантируемого «Града-В» 12 направляющих, стрелять можно всеми типами снарядов на базе ГАЗ-66.

4. «Град-М» — корабельный аналог, его устанавливают на десантные судна.

5. Есть и «Торнадо» — глубокая переработка «Града» с повышенной точностью удара.

Отличие РСЗО «Град» от других установок

У каждой системы залпового огня свои особенности.

«Ураган»

У РСЗО «Ураган» больший калибр — 220 миллиметров. Эта установка более тяжелая, следовательно, менее мобильная в бою.

M270 MRLS

У американской М270 более сложная конструкция, но зато есть бронированная защита, а процесс заряжания автоматизирован. В то же время «Град» весит меньше.

«Смерч»

Калибр «Смерча» — 300 миллиметров. Его дальность позволяет работать с целями, до которых «Град» не дотянется. У РСЗО есть функция корректировки цели, которая применяется преимущественно для уничтожения тяжелой техники.

Сколько РСЗО «Град» состоит на вооружении России и где они применяются

Точное количество установок на службе ВС РФ не раскрывается. Сегодня эти РСЗО применяются в зоне специальной военной операции на Украине. До этого их использовали во время Чеченских кампаний, а также войны в Афганистане.

Интересные факты о РСЗО «Град»

Факты об установке, которые удивят.

1. Один пакет «Града» может покрыть 160 тысяч квадратных метров — это около 20 стандартных футбольных полей.

2. Впервые РСЗО «Град» СССР применили на острове Даманский против китайских пограничников.

3. У «Града», как и его предшественников, характерный звук залпа, похожий на звук рассыпающего по столу гороха.

4. Это РСЗО есть на вооружении у стран Африки.