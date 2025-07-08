Трем пожилым жительницам Башкирии удалось отменить незаконные микрозаймы

Поводом для прокурорской проверки стали обращения трех местных жительниц в возрасте от 61 до 66 лет. Было установлено, что в пяти микрофинансовых организациях были оформлены онлайн-займы с использованием персональных данных заявительниц. При этом женщины не давали согласия на получение денежных средств. Общая сумма незаконно полученных займов превысила 100 тысяч рублей, а обязательства по их погашению легли на ничего не подозревавших пенсионерок.