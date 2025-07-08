Трем пожилым жительницам Башкирии удалось отменить незаконные микрозаймы

В Мишкинском районе Башкирии прокуратура через суд добилась расторжения договоров микрозаймов, оформленных без ведома местных жителей. Об этом рассказала пресс-службы надзорного ведомства.
Поводом для прокурорской проверки стали обращения трех местных жительниц в возрасте от 61 до 66 лет. Было установлено, что в пяти микрофинансовых организациях были оформлены онлайн-займы с использованием персональных данных заявительниц. При этом женщины не давали согласия на получение денежных средств. Общая сумма незаконно полученных займов превысила 100 тысяч рублей, а обязательства по их погашению легли на ничего не подозревавших пенсионерок.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать эти сделки недействительными. Инстанция удовлетворила требования.
Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество».
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