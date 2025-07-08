Узбекистанцы, вернувшиеся из-за границы, обязаны будут пройти обследование на ВИЧ: закон принят в третьем чтении

Однако логика в подобной мере всё же есть. Некоторые трудовые мигранты, находясь за рубежом, ведут неразборчивую половую жизнь, в том числе прибегая к услугам проституток. В результате они могут заразиться различными инфекциями, включая ВИЧ, и нередко даже не подозревают об этом. Обследование позволяет выявить такие случаи вовремя и принять меры для предотвращения распространения заболеваний.