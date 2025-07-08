Узбекистанцы, вернувшиеся из-за границы, обязаны будут пройти обследование на ВИЧ: закон принят в третьем чтении

Речь идёт о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, находившихся за рубежом непрерывно 90 и более дней. Также это требование коснётся иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике или прибывающих с целью трудовой деятельности.
Согласно закону, обследование для граждан Узбекистана и постоянно проживающих в стране лиц без гражданства будет проводиться бесплатно — за счёт средств Государственного бюджета. А вот иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в страну, должны будут пройти обследование за свой счёт, либо за счёт работодателя.
Любопытно, что подобная практика и ранее существовала в стране, но носила неофициальный характер. Часто участковые приходили к тем, кто надолго уезжал за границу, и «убедительно просили» пройти обследование, хотя законной основы для таких действий не было. Новый закон придаст этим действиям официальный статус.
Теперь документ должен быть одобрен Сенатом и подписан Президентом. Только после этого он вступит в силу. Закон уже вызвал широкий резонанс в обществе: одни считают его необходимой мерой для защиты общественного здоровья, другие — чрезмерным вмешательством в частную жизнь.
Однако логика в подобной мере всё же есть. Некоторые трудовые мигранты, находясь за рубежом, ведут неразборчивую половую жизнь, в том числе прибегая к услугам проституток. В результате они могут заразиться различными инфекциями, включая ВИЧ, и нередко даже не подозревают об этом. Обследование позволяет выявить такие случаи вовремя и принять меры для предотвращения распространения заболеваний.