Диетолог Макиша назвала пять продуктов, которые опасно есть в жару

В летний период опасно употреблять в пищу быстро портящиеся продукты, в которых содержатся полуфабрикаты и белково-углеводная среда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Марина Макиша.
Молочные продукты.
По ее словам, первое место по опасности занимает молочная продукция, у которой небольшой срок годности.
— Это в первую очередь молоко, кефир, йогурты на основе сладких добавок. Те, где сладких вкраплений больше, хранятся меньше, поэтому лучше покупать в небольшом количестве такие десерты и быстро их съедать, — сказала врач.
Холодные закуски.
Любые салаты, в которых содержатся яйца, колбасы, майонез или сметана, лучше не готовить и не покупать, добавила врач:
— Все салаты, которые заправлены сметаной или майонезом. То есть там белково-углеводная среда. В них очень быстро размножаются бактерии. В период жаркой погоды в овощах, добавленных в салаты, за относительно небольшой промежуток времени начинается процесс гниения. А майонез или сметана лишь ускорят этот процесс.
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Попробовав такое блюдо, можно получить пищевое отравление, предупредила диетолог.
Полуфабрикаты.
Собеседница «ВМ» добавила, что в жару далеко не во всех магазинах соблюдаются все условия хранения продуктов:
— Это означает, что рыбная продукция, любые полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные нарезки могут испортиться быстро. Следовательно, покупать товары из этой категории нужно крайне осторожно, тщательно проверяя стикеры, сроки годности и иную важную информацию.
Готовые блюда.
Улично-ресторанная кулинария, то есть готовые блюда — еще один бич жаркого летнего сезона, пояснила спикер:
— Супы, которые подаются в подобных местах, — это полуфабрикаты, как и любые блюда, предлагаемые в аналогичных заведениях. Суп может прокиснуть, а есть такое блюда я бы не рекомендовала. Такая еда может вызвать серьезное расстройство желудка и даже отравление.
Сладкая газировка.
Любые сладкие напитки тоже опасно пить в жару. Они не восстанавливают водный баланс в организме.
— Например, стоит выпить во время жажды стаканы лимонада, не пройдет и десяти минут, как вам снова захочется пить. То есть справляться с главной задачей — утолить жажду — у сладких газировок не получается, — заметила врач.
К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на боках и в иных частях тела, добавила Макиша.
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