Диетолог Макиша назвала пять продуктов, которые опасно есть в жару

— Все салаты, которые заправлены сметаной или майонезом. То есть там белково-углеводная среда. В них очень быстро размножаются бактерии. В период жаркой погоды в овощах, добавленных в салаты, за относительно небольшой промежуток времени начинается процесс гниения. А майонез или сметана лишь ускорят этот процесс.