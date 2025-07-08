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В Омске за один рубль сдают в аренду «дом Дворжецкого»

Это уже не первая попытка мэрии найти арендаторов для старинного особняка.

Источник: Комсомольская правда

Департамент имущественных отношений объявил торги по поиску арендатора для старинного особняка по адресу Газетный переулок, 3.

Дом, являющийся объектом культурного наследия, известен как «Дом Дворжецкого». Здесь провел свое детство и юность знаменитый советский актер Владислав Дворжецкий, во время Великой Отечественной войны здесь жили актеры театра имени Евгения Вахтангова.

Объект недвижимости, построенный в начале XX века, прорекламировал будущим потенциальным арендаторам мэр Сергей Шелест. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, старинный особняк в стиле модерн сдается практически по символической цене — один рубль за метр квадратный в год. Так как площадь особняка — 879,7 квадратов, итоговая сумма составит 879 рублей 70 копеек за весь дом.

Однако взамен арендатор должен будет привести здание в порядок и вложить средства в его ремонт. Предполагаемый срок аренды — 49 лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июля 2025 года. Торги пройдут 31 июля, в них победит тот, кто предложит большую цену.

Однако ранее желающих взять в аренду объект культурного наследия не нашлось — подобная попытка была безрезультатно предпринята мэрией в 2024 году.