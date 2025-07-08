В Омске за один рубль сдают в аренду «дом Дворжецкого»

Объект недвижимости, построенный в начале XX века, прорекламировал будущим потенциальным арендаторам мэр Сергей Шелест. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, старинный особняк в стиле модерн сдается практически по символической цене — один рубль за метр квадратный в год. Так как площадь особняка — 879,7 квадратов, итоговая сумма составит 879 рублей 70 копеек за весь дом.