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Власти Таганрога объяснили изменение стоимости проезда на маршруте № 911

Обоснованность тарифов на поездки в автобусах объяснили власти Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Тариф на проезд в общественном транспорте Таганрога, а также на межмуниципальном маршруте № 911 обоснован. В частности, он связан с затратами перевозчиков. Такой ответ на комментарий одного из интернет-пользователей опубликовали представители городской администрации.

— По результатам анализа фактических показателей за период времени действия тарифа, с 15 ноября 2023 года, увеличились затраты на дизельное топливо, ГСМ и другие материалы, используемые при техническом обслуживании, а также на выплату заработной платы водителям, — говорится в ответе властей.

В администрации также отметили, что с начала 2024 года задействовали около 30% машин не старше пяти лет. В дальнейшем предусмотрено «поэтапное обновление автобусного парка до 2030 года». Устаревший транспорт собираются менять на машины с кондиционерами.

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