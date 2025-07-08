Власти Таганрога объяснили изменение стоимости проезда на маршруте № 911

— По результатам анализа фактических показателей за период времени действия тарифа, с 15 ноября 2023 года, увеличились затраты на дизельное топливо, ГСМ и другие материалы, используемые при техническом обслуживании, а также на выплату заработной платы водителям, — говорится в ответе властей.