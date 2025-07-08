Какую прибавку 1 августа получат работающие пенсионеры в Татарстане

С 1 августа для работающих пенсионеров произойдет автоматическое повышение страховых выплат. Это связано с тем, что в расчет будут включены дополнительные пенсионные баллы, которые ранее не учитывались. Эти баллы начисляются на основе страховых взносов, которые работодатель перечислил за работника в течение 2024 года. Пенсионер, который продолжает работать, может получить надбавку, которая не превышает трех пенсионных коэффициентов.