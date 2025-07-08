Какую прибавку 1 августа получат работающие пенсионеры в Татарстане

Татарстанцам рассказали, какую прибавку получат работающие пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
С 1 августа для работающих пенсионеров произойдет автоматическое повышение страховых выплат. Это связано с тем, что в расчет будут включены дополнительные пенсионные баллы, которые ранее не учитывались. Эти баллы начисляются на основе страховых взносов, которые работодатель перечислил за работника в течение 2024 года. Пенсионер, который продолжает работать, может получить надбавку, которая не превышает трех пенсионных коэффициентов.
Те, кто еще не вышел на пенсию, могут заработать до десяти пенсионных коэффициентов за год. Размер одного пенсионного коэффициента зависит от параметров, по которым изначально определялась страховая пенсия. В 2024 году его стоимость составляла 133,05 рубля, поэтому максимальная надбавка может составить 399,15 рубля. Перерасчет будет произведен автоматически, поэтому подавать заявление жителям Татарстана не требуется.
Напомним, татарстанцам рассказали, кому и на сколько увеличат пенсию. Это коснется 80-летних и имеющих инвалидность I группы, пенсионеров с иждивенцами.