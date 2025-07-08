150 первоклассников пермских школ начнут учёбу по ускоренной программе

В департаменте образования Перми рассказали, что в первом учебном году дети уже начинают изучать иностранный язык, получать домашние задания, а также учиться 23 часа в неделю (вместо 21 часа в классических классах). За первый год ученики успеют освоить программу 1-го и 2-го классов. Ведомство также уточнило, что за два года реализации программы состав учреждений и количество первоклассников остались идентичными. Для обучения в особенном классе ребёнку необходимо пройти ряд тестов и собеседование. Важными критериями являются тяга к учёбе, умение читать и считать.