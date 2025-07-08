150 первоклассников пермских школ начнут учёбу по ускоренной программе

Учёбу по ускоренной программе в школах Перми в 2025 году начнут 150 первоклассников, сообщает V-kurse.ru.
Как рассказывает портал, детей распределят по шести образовательных учреждениях. В 2025 году специализированные классы откроются в школах № 22, 55, 76 и 94, а также лицее № 4 и гимназии № 10. Необычную программу под названием «Эффективная начальная школа», при которой дети за три года проходят четыре класса, начали внедрять в школы краевой столицы в 2023 году.
В департаменте образования Перми рассказали, что в первом учебном году дети уже начинают изучать иностранный язык, получать домашние задания, а также учиться 23 часа в неделю (вместо 21 часа в классических классах). За первый год ученики успеют освоить программу 1-го и 2-го классов. Ведомство также уточнило, что за два года реализации программы состав учреждений и количество первоклассников остались идентичными. Для обучения в особенном классе ребёнку необходимо пройти ряд тестов и собеседование. Важными критериями являются тяга к учёбе, умение читать и считать.