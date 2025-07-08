В двух местах Воронежа появятся муляжи дорожных камер

В Воронеже планируют разместить еще два муляжа дорожных камер. Они могут появиться на улице 20-летия Октября и на улице 9 Января в районе перекрестка с улицей Зеленко. Об этом сообщили на портале правительства Воронежской области.
Во вторник, 8 июля, специалисты управления дорожного хозяйства администрации Воронежа собираются обследовать выделенные полосы для движения общественного транспорта. Цель — определить конкретные места размещения муляжей-имитаторов комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Впрочем, за имитацией не забывают и о настоящих камерах. В правительстве Воронежской области планируют в 2025 году потратить около 400 миллионов рублей из регионального бюджета на покупку и размещение настоящего оборудования автоматической фиксации нарушений ПДД.