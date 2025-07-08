Slame и Ирина Салтыкова станут хедлайнерами фестиваля «Вкусная Казань»

Фестиваль объединит гастрономию и музыку: в программе — мастер-классы от известных шефов Евгения Цыганова (Folk-team) и Ильи Русских (BRERA), ярмарка фермерских продуктов, чайные церемонии и развлечения для всей семьи, включая детскую зону с батутами и сладкой ватой.