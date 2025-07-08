В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

«В Москве обновлен температурный максимум года — к полудню температура воздуха по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера — 29 мая. А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку», — написал Леус в своем Telegram-канале.