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В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

Леус: температура воздуха в Москве превысила 30 градусов, побит рекорд 29 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве обновлен температурный максимум года — к полудню температура воздуха по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера — 29 мая. А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что жарче всего в полдень в регионе было в Михнево, там воздух разогрелся до плюс 30,9 градуса. Активный прогрев продолжится в течение нескольких часов и температура еще подрастет.