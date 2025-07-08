Молдова продолжает терять население: минус 42 тысячи человек за год

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Численность населения с постоянным местом жительства в Республике Молдова на 1 января 2025 года составила 2,381 миллиона человек, на 42 тысячи меньше в сравнении началом предыдущего года, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Сокращение численности населения наиболее заметно в сельской местности — на 2% по сравнению с 2024 годом, тогда как в городской местности зафиксировано снижение на 1,4%.
Как и в предыдущие годы, основным фактором сокращения численности населения стала международная миграция, отмечают в НБС. По предварительным данным, в 2024 году эмигрировало 32,1 тысячи человек, в сравнении с 32,6 тысячи годом ранее.
Больше всего населения трудоспособного возраста (16−60/62 года) и меньше всего пожилых людей (61/63 года и старше) проживает в Кишиневе. В АТО Гагаузия — самая высокая доля детей и подростков (0−15 лет), что составляет 20% населения (каждый пятый житель).
На 1 января 2025 года средний возраст населения увеличился на 0,5 года по сравнению с предыдущим годом, составив 41,6 года. При этом доля пожилого населения увеличилась во всех регионах страны, наибольший прирост зафиксирован на юге Молдовы (+0,3 процентных пункта). Коэффициент старения населения (численность лиц в возрасте 60 лет и старше на 100 жителей) оценивается в 25,9 по сравнению с 25,2 в 2024 году.
Женское население, как и в предыдущие годы, продолжает в Молдове преобладать. Так, в начале 2025 года оно составляло 1276,3 тысячи человек, или 53,6% населения страны. В то же время мужское население составляло 1105 тысяч человек, или 46,4% населения республики.
Данные НБС не включают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.