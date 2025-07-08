Молдова продолжает терять население: минус 42 тысячи человек за год

На 1 января 2025 года средний возраст населения увеличился на 0,5 года по сравнению с предыдущим годом, составив 41,6 года. При этом доля пожилого населения увеличилась во всех регионах страны, наибольший прирост зафиксирован на юге Молдовы (+0,3 процентных пункта). Коэффициент старения населения (численность лиц в возрасте 60 лет и старше на 100 жителей) оценивается в 25,9 по сравнению с 25,2 в 2024 году.