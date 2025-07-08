Госдума одобрила назначение Никитина министром транспорта

Госдума одобрила назначение Андрея Никитина министром транспорта. Он получил приставку «и.о.» накануне, после снятия с должности главы Минтранса Романа Саровойта, а на протяжение предшествовавших пяти месяцев был заместителем руководителя министерства. Где родился и на кого учился Андрей Никитин, кем работал и каким был его путь к федеральной должности — в материале «Газеты.Ru».
Андрей Никитин — новый министр транспорта.
Кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта предложил накануне Владимир Путин. 8 июля Госдума одобрила назначение, «за» проголосовали 408 депутатов. Теперь соответствующий указ должен подписать президент.
Никитин сменил на министерском посту Романа Старовойта. Тот был отправлен в отставку утром 7 июля. После обеда того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. Тело обнаружили в Подмосковье неподалеку от его припаркованной Tesla, рядом лежал наградной пистолет.
Сразу после этого несколько СМИ сообщили, что экс-министру грозило уголовное дело, связанное с его предыдущей работой на посту губернатора Курской области, — о миллиардном хищении на строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.
В свою очередь газета «Ведомости» писала, что назначение Никитина и.о. министра вместо Старовойта не было экстренным. Якобы оно готовилось довольно давно, и ради него еще в феврале Никитин ушел в отставку с поста губернатора Новгородской области.
Биография Никитина: юные годы и семья.
Новый министр транспорта России Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Киржаче Владимирской области. На тот момент его родители учились в Московском институте управления имени Серго Орджоникидзе. И папа, и мама были прописаны в столичном общежитии, поэтому когда Андрей Никитин появился на свет в роддоме Киржача, в графе «место рождения» ему по прописке указали Москву, рассказывал сам чиновник в интервью ТАСС.
Когда супруги завершили обучение, молодая семья уехала в Челябинскую область, в Миасс. Там отец будущего политика работал заместителем начальника прессово-кузовного производства на заводе «УралАЗ». Мать делала карьеру на государственной службе: вначале — в администрации Миасса, затем — в Москве, в Минэкономразвития. Сегодня оба родителя Андрея Никитина на пенсии.
Также чиновник рассказывал, что у него в роду был столичный купец Никитин, занимавшийся торговлей головными уборами.
«Я ведь даже генеалогическое дерево нарисовал. Там нет людей суперзнатных или очень известных. Информацию порой собирал по крупицам Думаю, гораздо интереснее не только изучать биографии великих князей и императоров, но и знать собственных предков, живших в то же время и что-то делавших для России. Каждый — в меру сил и способностей», — рассказывал будущий министр.
Образование.
После школы Андрей Никитин поступил в Государственный университет управления. Во время учебы в 1998 году прошел стажировку в Госдуме РФ, был помощником председателя комитета по международным делам Владимира Лукина. Преддипломную практику Никитин проходил в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Виктора Казанцева.
В 2001 году он успешно окончил Государственный университет управления. В 2005-м в этом же вузе защитил диссертацию по теме «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления: Теоретико-методический аспект», а в 2006-м закончил обучение в аспирантуре.
В 2007 году будущий политик получил степень магистра исполнительного делового администрирования (Executive MBA) Стокгольмской школы экономики.
У него также есть степень кандидата экономических наук.
Карьера: работа в бизнесе и переход на госслужбу.
Параллельно с учебой Андрей Никитин начал работать в частных компаниях. С 2000 по 2001 год он занимал должность заместителя генерального директора московского ООО «Блок блэк» — фирма специализировалась на производстве и продаже компьютерных комплектующих. Затем занял пост заместителя генерального директора по развитию петербургского ООО «Теремок — русские блины».
В 2002 году Никитин перешел в инвестиционную компанию «Нефтегазинвест» Сергея Фахретдинова. В том же году он сменил место работы на ГК «Рускомпозит», объединившую предприятия по выпуску стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. На разных должностях в этой группе компаний он проработал до 2011-го.
Также Никитин вел активную общественную деятельность. Он был членом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Возглавлял комитет по производству композитных материалов межотраслевого совета, а также комитет по молодежному предпринимательству, координировал работу проекта «Качество дорог России».
В 2011 году Никитин перешел на государственную службу: он принял участие в открытом конкурсе на должность генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) и победил в нем.
11 августа того же года распоряжением правительства РФ его назначили руководителем агентства. Также Никитин вошел в состав наблюдательного совета АСИ, который возглавляет Владимир Путин.
Никитин руководил агентством до 2017 года включительно. За это время АСИ поддержало более 200 проектов в области промышленности, образования и социальной сферы, была разработана программа, направленная на упрощение ведения бизнеса в России, и национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
13 февраля 2017 года указом президента Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области. На этой должности он сменил Сергея Митина, досрочно ушедшего в отставку.
~10 сентября 2017 года Андрей Никитин победил на губернаторских выборах с 68,01% голосов~.
Политическая карьера складывалась успешно. В 2022 году он переизбрался, набрав уже 77,03% голосов.
Параллельно с губернаторской работой, Никитин занимался семейной политикой на федеральном уровне. В 2024 году он занял должность главы комиссии Госсовета по направлению «Семья». Среди главных задач комиссии он называл стимулирование рождаемости и максимальное внимание к интересам семьи.
В феврале 2025 года Никитин покинул пост губернатора Новгородской области и пришел работать в команду министра транспорта Романа Старовойта, став его заместителем.
18 июня он возглавил в Минтрансе департамент цифровой трансформации.
7 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта и назначил и.о. министра транспорта Андрея Никитина.
Комментируя назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рабочие качества Никитина и выразил уверенность в том, что политик будет «наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции».
Личная жизнь и увлечения.
Андрей Никитин женат. Его супруга — медик, кандидат наук, специализируется на лечении онкологических заболеваний. Пара воспитывает дочь младшего школьного возраста. Девочка увлекается рисованием. В 2022-м в семье также родился сын.
Также политик увлекается мотоциклами. Как он признавался в одном из интервью, у него не было времени и возможности воплотить в жизнь эту мечту юности. Но в 2010-х, во время работы в АСИ, Никитин ее все-таки осуществил — решился после одной из рабочих встреч, на которой был неприятный разговор с высокопоставленным чиновником.
«Помню, вышел я со встречи с руководителем, посулившим большие проблемы, и подумал: коль в будущем меня ждут такие риски, надо успеть еще что-то в жизни попробовать. Тут же отправился в ближайший автосалон и… купил мотоцикл. Правда, по неопытности сделал не самый удачный выбор На нем и учился ездить. Нападался, конечно. Куда без этого?», — вспоминал он.
В 2015 году политик рассказывал Forbes, что состоит в неформальном мотоклубе Bad Boyz Moscow.
Звания и награды.
Среди наград Андрея Никитина:
* орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;