Госдума одобрила назначение Никитина министром транспорта

«Я ведь даже генеалогическое дерево нарисовал. Там нет людей суперзнатных или очень известных. Информацию порой собирал по крупицам Думаю, гораздо интереснее не только изучать биографии великих князей и императоров, но и знать собственных предков, живших в то же время и что-то делавших для России. Каждый — в меру сил и способностей», — рассказывал будущий министр.