«Хроническое отсутствие»: омичи продолжают жаловаться на неработающий интернет

Жители города продолжают жаловаться в социальных сетях на неработающий интернет. Правда, проблемы приобрели определенный территориальный характер. Пост о такой проблеме появился вчера, 7 июня, в телеграм-канале «Омский новостной поезд».
«Здравствуйте, когда уже в Омске появится интернет? Левый берег, как Бермудский треугольник: выезжая на Лукашевича и до 11-го Микрорайона интернета нет от слова совсем. За их пределы интернет ловит. Без работы сижу т.к. моя работа связана с интернетом, браузеры не открываются. Когда уже исправят это? Кому писать и звонить? На Ватутина вообще даже 2G не ловит», — сообщает омич.
Подобную ситуацию описывает в комментарии к посту другой житель Омска из городка Нефтяников:
«Точно также у нас, на улице Бархатовой. Интернета в телефоне теперь нет совсем. Но стоит отъехать ближе к центру, как интернет вовсю пашет. Власть ничего не говорит, но печаль ситуации в следующем: мы живем рядом с нефтезаводом и, скорее всего, в целях безопасности, чиновники приказали глушить весь мобильный интернет. Навсегда», — констатирует печальный факт омич.
Также под постом омича появился комментарий от министерства цифрового развития и связи Омской области. Ведомство дежурно сообщает, что сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности.
Ранее мы писали, что на проблемы со связью жаловались жители нескольких районов города.