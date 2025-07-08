«Хроническое отсутствие»: омичи продолжают жаловаться на неработающий интернет

«Здравствуйте, когда уже в Омске появится интернет? Левый берег, как Бермудский треугольник: выезжая на Лукашевича и до 11-го Микрорайона интернета нет от слова совсем. За их пределы интернет ловит. Без работы сижу т.к. моя работа связана с интернетом, браузеры не открываются. Когда уже исправят это? Кому писать и звонить? На Ватутина вообще даже 2G не ловит», — сообщает омич.