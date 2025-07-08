Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских

«По состоянию на 31 декабря 2024 г. в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму… были включены сведения в отношении более 16 тыс. физических лиц и свыше 800 организаций», — говорится в документе.