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Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских

Росфинмониторинг за 2024 год внес 3165 физических лиц в список террористов.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц и 80 организаций в перечень террористов и экстремистов, заморожены их активы на 245 миллионов рублей, говорится в годовом отчете ведомства за прошлый год.

«По состоянию на 31 декабря 2024 г. в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму… были включены сведения в отношении более 16 тыс. физических лиц и свыше 800 организаций», — говорится в документе.

По данным Росфинмониторинга, решением межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (в том числе по запросам иностранных государств) заблокированы финансовые активы около 1,5 тысяч лиц.

«3165 физических лиц и 80 организаций включено в перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 млн. рублей», — отмечается в годовом отчете.

Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.