Названы шесть женских имен, обладательницы которых становятся лучшими матерями

«Гостеприимная» Оксана оказывается довольно требовательной, но справедливой мамой. Она искренне любит детей, но никогда не позволит им сесть себе на шею. С самого начала Оксана развивает в ребенке самостоятельность, ответственность, трудолюбие. Она стремится воспитать своих детей лидерами, уверенными и бесстрашными натурами. За ошибки Оксана не ругает, но непременно укажет на них, чтобы объяснить, как избежать промахов в следующий раз.