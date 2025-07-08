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Последний задержанный рейс вылетел из Пулково днем 8 июля

Аэропорт Северной столицы работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 июля, из Пулково, где на протяжении нескольких дней наблюдался транспортный коллапс, вылетел последний задержанный рейс. Самолет отправился в Худжанд. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

— Аэропорт работает штатно. Мы справились со всеми последствиями ограничений, которые вводились с 4 июля. Суточный план на 7 июля выполнен полностью. Из восьми задержанных рейсов, вылет которых запланирован на сегодня, последний вылетел только что. Обстановка в терминале спокойна, — сообщила представитель воздушной гавани.

К слову, за последние сутки Пулково по меньшей мере обслужил 345 рейсов и 45 тысяч пассажиров. На помощь застрявшим путешественникам также пришли в РЖД — для них накануне выделили три дополнительных поезда в Москву.

Напомним, причиной транспортного коллапса стали ограничения в аэропортах России, введенные из-за угрозы БПЛА. Тем не менее сейчас ситуация стабилизировалась и пассажиры смогли вылететь в пункты назначения.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что власти Ленинградской области усилили меры безопасности из-за участившихся угроз беспилотников.

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