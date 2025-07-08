В Пионерском меняют схему движения почти во всём городе

В Пионерском готовятся к масштабным изменениям в организации дорожного движения. О ключевых корректировках рассказал глава администрации Леонид Шибаев.
Почему меняют схему.
В течение полугода, прошедшего с последнего изменения схемы, в городе действовал режим мониторинга. За это время специалисты выявили, что она местами неудобна. Например, постоянно образовывался затор на улице Вокзальной. Многие автомобилисты, двигаясь по Комсомольской в сторону Вокзальной, искали объездные пути через дворы, вызывая недовольство местных.
Были и положительные моменты: исчезли пробки на Советской, Армейской и Рензаева. Однако принято решение корректировать схему дальше.
Какие улицы ждут перемены.
- Садовая — возвращается двухстороннее движение. Это позволит объезжать затор на Вокзальной, особенно когда закрыт железнодорожный переезд, но без необходимости ехать через дворы.
- Советская — вводится двухстороннее движение. Однако появятся знаки, запрещающие остановку: ширина дороги этого не позволяет.
- Рензаева — одностороннее движение в сторону Комсомольской будет начинаться от школы. Сейчас улица тоже односторонняя, но кусками: ехать можно то только в одном направлении, то только в другом. Иногда это ставит автомобилистов в тупик.
- Армейская — направление движения изменится: теперь поток пойдёт от Комсомольской к Советской. Это решение позволит удобнее подъезжать к кинотеатру «Маяк» с основной дороги.
- Портовая — Комсомольская — изменится приоритет: преимущество получат автомобили, движущиеся с вокзала в сторону порта и обратно.
Когда ждать нововведений.
По словам Леонида Шибаева, все изменения вступят в силу до Дня города —
«Это позволит разгрузить основные улицы и избавить жителей от необходимости объезжать заторы через дворы», — подчеркнул глава администрации.
История с изменением схемы движения на нескольких улицах в курортном городе вызвала у местных бурную реакцию. Против неё подписались две тысячи человек (каждый шестой с учётом детей). Власти периодически вносят коррективы, но пока не отказываются от планов окончательно.