Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пионерском меняют схему движения почти во всём городе

Новые знаки появятся до начала выходных.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском готовятся к масштабным изменениям в организации дорожного движения. О ключевых корректировках рассказал глава администрации Леонид Шибаев.

Почему меняют схему.

В течение полугода, прошедшего с последнего изменения схемы, в городе действовал режим мониторинга. За это время специалисты выявили, что она местами неудобна. Например, постоянно образовывался затор на улице Вокзальной. Многие автомобилисты, двигаясь по Комсомольской в сторону Вокзальной, искали объездные пути через дворы, вызывая недовольство местных.

Были и положительные моменты: исчезли пробки на Советской, Армейской и Рензаева. Однако принято решение корректировать схему дальше.

Какие улицы ждут перемены.

  • Садовая — возвращается двухстороннее движение. Это позволит объезжать затор на Вокзальной, особенно когда закрыт железнодорожный переезд, но без необходимости ехать через дворы.
  • Советская — вводится двухстороннее движение. Однако появятся знаки, запрещающие остановку: ширина дороги этого не позволяет.
  • Рензаева — одностороннее движение в сторону Комсомольской будет начинаться от школы. Сейчас улица тоже односторонняя, но кусками: ехать можно то только в одном направлении, то только в другом. Иногда это ставит автомобилистов в тупик.
  • Армейская — направление движения изменится: теперь поток пойдёт от Комсомольской к Советской. Это решение позволит удобнее подъезжать к кинотеатру «Маяк» с основной дороги.
  • Портовая — Комсомольская — изменится приоритет: преимущество получат автомобили, движущиеся с вокзала в сторону порта и обратно.

Когда ждать нововведений.

По словам Леонида Шибаева, все изменения вступят в силу до Дня города — 12—13 июля. Уже сейчас в Пионерском устанавливают новые дорожные знаки и меняют схему движения.

«Это позволит разгрузить основные улицы и избавить жителей от необходимости объезжать заторы через дворы», — подчеркнул глава администрации.

История с изменением схемы движения на нескольких улицах в курортном городе вызвала у местных бурную реакцию. Против неё подписались две тысячи человек (каждый шестой с учётом детей). Власти периодически вносят коррективы, но пока не отказываются от планов окончательно.