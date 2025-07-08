Пожар вспыхнул в школе под Дрибином из-за грозового разряда

Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар в школе, расположенной в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Говорится, что информация про задымление в учебном заведения из-за загоревшейся электрощитовой поступила в МЧС от директора приметно в 07.47.