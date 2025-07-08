Пожар вспыхнул в школе под Дрибином из-за грозового разряда. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар в школе, расположенной в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Говорится, что информация про задымление в учебном заведения из-за загоревшейся электрощитовой поступила в МЧС от директора приметно в 07.47.
Сотрудники МЧС, приехав на место, ликвидировали возгорание с помощью огнетушителей, и не дали огню выйти за пределы зоны горения. В пресс-службе уточнили, что никто не пострадал, устанавливается причина случившегося.
«Рассматриваемая версия — попадание грозового разряда», — отметили в ведомстве.
Ранее МЧС сделало важное заявление после пожара в оздоровительном лагере под Молодечно.
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