Олег Селиверстов сохранил пост гендиректора омского аэропорта

До работы в Омске Селиверстов занимался развитием коммерческой составляющей терминала D аэропорта Шереметьево, участвовал в подготовке сочинской воздушной гавани к Олимпиаде, работал в управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент». За время руководства Селиверстова пассажиропоток омского аэропорта вырос в 1,5 раза, открылось несколько новых направлений как по России, так и за рубеж.