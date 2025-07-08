Олег Селиверстов сохранил пост гендиректора омского аэропорта

Совет директоров ОАО «Омский аэропорт» переизбрал Олега Селиверстова на должность генерального директора. Это уже четвертый срок подряд для руководителя, возглавляющего предприятие с июля 2019 года. Новый трудовой договор будет действовать с 25 июля 2025-го до 24 июля 2026 года включительно.
До работы в Омске Селиверстов занимался развитием коммерческой составляющей терминала D аэропорта Шереметьево, участвовал в подготовке сочинской воздушной гавани к Олимпиаде, работал в управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент». За время руководства Селиверстова пассажиропоток омского аэропорта вырос в 1,5 раза, открылось несколько новых направлений как по России, так и за рубеж.
Напомним, местный аэропорт находится в собственности правительства региона. В состав совета директоров входят представители исполнительной власти области и депутаты Законодательного собрания.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 13-летний подросток умер от сальмонеллеза.