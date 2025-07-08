Агент Габи Кики рассказал о переговорах по камерунцу с «Крыльями Советов»

«Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для “Актобе” это очень важный игрок. Ранее отыграл все что можно было и в “Шерифе”. Но у него есть действующий контракт и договоренности с клубом», — объяснил агент камерунца Мамука Ломидзе.