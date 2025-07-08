Агент Габи Кики рассказал о переговорах по камерунцу с «Крыльями Советов»

Сейчас африканский футболист выступает за казахстанский «Актобе», но может присоединиться к волжанам до старта РПЛ.
Ранее писали, что «зелено-бело-синие» интересовались защитниками Никитой Черновым из «Спартака» и Габи Кики. Последний тоже не против переезда в 63-й регион.
За казахстанскую команду выступает с января 2024 года. Сыграл в 34 встречах и лишь раз отличился. Есть два ассиста. До этого был в ФК «Рух», молдавском «Шерифе», брестском «Динамо» и могилевском «Днепре».
«Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для “Актобе” это очень важный игрок. Ранее отыграл все что можно было и в “Шерифе”. Но у него есть действующий контракт и договоренности с клубом», — объяснил агент камерунца Мамука Ломидзе.
В разговоре с «СЭ» добавил: ситуация с «Крыльями» прояснится после матча казахстанского коллектива против польской «Легии» в квалификации Лиги Европы (12+).
Недавно замгендиректора самарцев Руслан Пименов заявил, что он и Роберт Тер-Абрамян предлагали оставить Игоря Осинькина. Но их не поддержал совет директоров.
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