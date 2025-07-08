Суд в Ростове отправил под стражу подозреваемого в связях с экстремистами

Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом и ликвидацией нескольких преступников.