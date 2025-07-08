Суд в Ростове отправил под стражу подозреваемого в связях с экстремистами

В Ростова-на-Дону отправили в СИЗО подозреваемого в связях с экстремистской организацией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 июля 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Меру пресечения утвердили в рамках статей о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и об участии в деятельности экстремистской организации (ч 2 ст. 282.2 УК РФ).
По информации агентства РИА Новости, речь идет о муфтии, которого ранее задержали оперативники УФСБ. Уточняется также, что в 2024 году он вел переговоры с террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом и ликвидацией нескольких преступников.
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