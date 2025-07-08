В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции

«Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники. И сегодня есть школьники, которые семилетними уже попадают в эти операции. У них есть карточки для расчетов за обеды, они, как правило, привязаны к счетам родителей. Преступники начинают пользоваться этим», — рассказал Чиханчин.