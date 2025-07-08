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В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции

Чиханчин: преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники. И сегодня есть школьники, которые семилетними уже попадают в эти операции. У них есть карточки для расчетов за обеды, они, как правило, привязаны к счетам родителей. Преступники начинают пользоваться этим», — рассказал Чиханчин.

«Самое опасное в том, что преступники начинают криминализировать тех, кто случайно попадает в эти схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм», — добавил он.

По его словам, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами сейчас запускает специальный механизм борьбы с такими преступлениями.

Однако он признал, что вовлеченность граждан в незаконные финансовые схемы в последнее время заметно растет. «Это связано с ростом доступности финансовых услуг», — сказал Чиханчин.

«Появились информационно-коммуникационные технологии, охват аудитории. Более 50 тысяч сайтов постоянно работает на привлечение (граждан к незаконным схемам — ред.)», — отметил глава Росфинмониторинга.

Кроме того, по его словам, финансовые схемы стали носить транснациональный характер.

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