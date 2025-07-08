«Неприкосновенные часы»: как сохранить баланс между семьей и карьерой

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева поделилась советами, как сохранить гармонию между профессиональной и личной жизнью в условиях современного мегаполиса.
По ее словам, основа баланса — это совместное планирование.
— Часто мы переживаем рабочие тревоги в себе, а ведь их можно обсудить с близким человеком. Выделите час в воскресенье: поделитесь предстоящими дедлайнами, попросите совета или просто выговоритесь. Такие беседы снимают стресс и дают неожиданные решения. А когда вы вместе планируете непростые рабочие периоды, легче распределить домашние обязанности и поддержать друг друга, — заверила Васильева.
При этом особенно важно ежедневно выделять «неприкосновенные часы» для семьи, отметила эксперт.
— Выделите 2−3 часа вечером, когда вы полностью принадлежите своим близким — без телефонов и рабочих звонков. Такие простые ритуалы, как совместный ужин или прогулка, помогают сохранить эмоциональную связь, — объяснила специалист.
Будьте на его стороне: что делать, если ребенок не умеет проигрывать и закатывает истерики.
Не менее важно научиться переключаться между работой и домом, заметила собеседница «ВМ». Мозгу нужен своеобразный «буфер» для перехода от профессиональных задач к семейному общению.
— Это могут быть 15 минут медитации, чашка чая в тишине или легкая разминка — простые действия, которые помогают психологически вернуться в семью, — подчеркнула эксперт.
По ее мнению, не менее полезным будет создавать семейные традиции выходного дня — будь то поход в парк, настольные игры или совместная готовка. Даже если в будни времени катастрофически не хватает, досуг с близкими в свободные от работы дни помогает сохранить ощущение стабильности.
Специалист также посоветовала родителям рассказывать детям о своей работе. Однако это важно делать ненавязчиво и простым языком.
— Не бойтесь говорить с детьми о своих делах. Когда ребенок понимает, почему вы иногда задерживаетесь, он учится уважать ваш труд. Можно показать, чем вы занимаетесь, через простые примеры: дать попробовать посчитать, как бухгалтер, или вместе «поработать» на игрушечном компьютере. Такие моменты сближают, — уверена Васильева.
Еще один секрет, который поможет держать баланс между работой и семьей, — разумное делегирование, рассказала эксперт. Причем как на работе, так и дома. Современные технологии позволяют оптимизировать бытовые задачи, освобождая время для действительно важных моментов с близкими.
— Не гонитесь за идеалом во всем. Порой самые теплые воспоминания рождаются в простых ритуалах — за совместным чаепитием или просмотром любимого фильма. Именно мгновения с близкими создают ощущение настоящего счастья, — добавила Васильева.
Баланс между работой и личной жизнью — это не статичное состояние, а постоянный процесс, требующий внимания и гибкости. Главное — находить время для общения и взаимной поддержки в семье, заключила специалист.
Праздник семьи, любви и верности напоминает нам, как важно сохранять крепкие отношения с близкими людьми. Это дополнительная возможность объяснить ребенку, что если в семье поддерживают тепло, взаимопонимание и уважение, то она становится источником силы и вдохновения для каждого. Специалист семейного центра ТиНАО Юлия Узденбаева рассказала «ВМ», как показать детям самые главные ценности.