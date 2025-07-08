«Неприкосновенные часы»: как сохранить баланс между семьей и карьерой

— Часто мы переживаем рабочие тревоги в себе, а ведь их можно обсудить с близким человеком. Выделите час в воскресенье: поделитесь предстоящими дедлайнами, попросите совета или просто выговоритесь. Такие беседы снимают стресс и дают неожиданные решения. А когда вы вместе планируете непростые рабочие периоды, легче распределить домашние обязанности и поддержать друг друга, — заверила Васильева.