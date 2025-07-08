Аномальная жара идет на Башкирию

Башкирию ждет резкое потепление. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, температура превысит сезонные нормы на 2−4 градуса. Сегодня, 8 июля, через регион проходит теплый атмосферный фронт, который спровоцирует кратковременные дожди, а кое-где даже грозы и сильные ливни.
В ближайшие дни осадки станут менее интенсивными, но жара не отступит. Ночью температура будет колебаться в пределах +14…+19°C, а днем воздух раскалится до +26…+32°C.
Синоптики предупреждают: несмотря на кратковременные ливни, на этой неделе останется аномально высокая температура.
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