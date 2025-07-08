В Самаре пройдет конкурс на быстрое чтение «Книжное ГТО» для взрослых и детей

В Самарской областной научной библиотеке стартует новый конкурс «Книжное ГТО». Участникам предстоит за одну минуту выразительно и осмысленно прочитать вслух отрывок из художественного произведения, сохраняя при этом его основную идею.
Соревнования будут разделены на несколько возрастных групп:
учащиеся 2−5 классовучащиеся 6−8 классовучащиеся 9−11 классоввзрослые.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый — отборочный — пройдет в июле и августе в различных культурных и образовательных учреждениях региона. Финал состоится в сентябре в стенах Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Для получения более детальной информации о конкурсе и его условиях следует обратиться к сообществу проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Все участники получат персональные сертификаты, а победителей ждут дипломы и ценные призы.
Ранее мы писали, что Самарская областная детская библиотека принимает заявки на конкурс «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае», приуроченный к 175-летию губернии. Участникам предлагается создать уникальную мини-книгу, посвящённую Самарской области, её жителям, природе и культуре. Работы принимаются до декабря 2025 года.
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