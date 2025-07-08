Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35-летний защитник Алексей Волгин вернется в самарский ЦСК ВВС

Воспитанник местной школы хоккея усилит «летчиков» перед началом нового розыгрыша ВХЛ.

Воспитанник местной школы хоккея усилит «летчиков» перед началом нового розыгрыша ВХЛ.

Алексей Волгин выступал за вторую команду «Лады» в чемпионате России с 2006-го по 2008 год. Сезон 2008−2009 провел в ЦСК ВВС. Далее перебрался в молодежку «автозаводцев».

Также играл в КХЛ за тольяттинцев, нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь». В ВХЛ — за тюменский «Рубин», ХК «Саров» и «Ариаду», пензенский «Дизель».

В минувшем сезоне был в красноярском «Соколе». В 37 матчах «регулярки» забил два гола и оформил четыре ассиста. Всего — шесть очков при показатели полезности −4.

Ранее рассказывали, что форвард Владимир Барабанов перешел из ХК «СКА-Нева» в самарский ЦСК ВВС.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.