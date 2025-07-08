35-летний защитник Алексей Волгин вернется в самарский ЦСК ВВС

Воспитанник местной школы хоккея усилит «летчиков» перед началом нового розыгрыша ВХЛ.
Алексей Волгин выступал за вторую команду «Лады» в чемпионате России с 2006-го по 2008 год. Сезон 2008−2009 провел в ЦСК ВВС. Далее перебрался в молодежку «автозаводцев».
Также играл в КХЛ за тольяттинцев, нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь». В ВХЛ — за тюменский «Рубин», ХК «Саров» и «Ариаду», пензенский «Дизель».
В минувшем сезоне был в красноярском «Соколе». В 37 матчах «регулярки» забил два гола и оформил четыре ассиста. Всего — шесть очков при показатели полезности −4.
Ранее рассказывали, что форвард Владимир Барабанов перешел из ХК «СКА-Нева» в самарский ЦСК ВВС.
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