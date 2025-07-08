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Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России

Никитин заявил о намерении использовать опыт транспортников от СССР до России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России.

«Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали и в Советское время, работали уже в России современной, все это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться», — сказал Никитин в Госдуме.

Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.

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