Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России

«Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали и в Советское время, работали уже в России современной, все это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться», — сказал Никитин в Госдуме.