Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов

«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и из авиакомпаний. Последняя ситуация наша сложная была пройдена гораздо лучше, чем в мае месяце, с точки зрения обеспечения пассажиров, хотя, безусловно, там еще до идеала далеко. Вот с этой точки зрения, первое, мы должны полностью обеспечить права пассажиров и посмотреть, насколько наши правила достаточны с этой точки зрения, в том числе и с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей. Вопрос, который мы должны с вами держать на постоянном контроле», — подчеркнул Никитин.