Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Новый глава Минтранса России назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетов работы министерства.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ.
«Вы абсолютно правильно сказали, это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать», — сказал Никитин, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вопросы он видит приоритетными в новой должности и есть ли среди них коллапсы в аэропортах.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
Как отметил Никитин, подобная ситуация на фоне угрозы безопасности аэропорта не решится в одну ночь. «Но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для посадки. Это мы будем делать сейчас», — добавил новый глава Минтранса.
Выступая чуть ранее перед депутатами, он также говорил о необходимости полного обеспечения всех прав авиапассажиров в сложных ситуациях. «То, что пассажиру положено по правилам, если рейс задерживается, если что-то происходит, он должен получать бесплатно», — подчеркнул Никитин.
«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и из авиакомпаний. Последняя ситуация наша сложная была пройдена гораздо лучше, чем в мае месяце, с точки зрения обеспечения пассажиров, хотя, безусловно, там еще до идеала далеко. Вот с этой точки зрения, первое, мы должны полностью обеспечить права пассажиров и посмотреть, насколько наши правила достаточны с этой точки зрения, в том числе и с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей. Вопрос, который мы должны с вами держать на постоянном контроле», — подчеркнул Никитин.