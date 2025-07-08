Воронежцев ночью испугал громкий звук салюта

Около полуночи во вторник, 8 июля, в Северном микрорайоне на улице Шишкова очередные «умники» запустили салют. На них пожаловались местные жители, разместив в Сети видео залпов. Звуки, похожие на взрывы, раздались в густой застройке, посреди жилых домов.
В Воронеже практически каждый вечер объявляют опасность атаки БПЛА, во вторник, 8 июля, это сделали даже днем. Люди напряженно прислушиваются. И это, казалось бы, не могут не понимать любители салютов. Но, видимо, предпочитают об этом не думать.
А вот если бы за такие действия их бы не просто штрафовали (а сейчас и такой меры наказания нет), а отправляли бы на передовую, где пострелять дадут вволю, почему-то кажется, что число желающих посалютовать сильно бы убавилось.