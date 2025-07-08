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Жителям Самары рекомендуют придерживаться дробного питания летом в жару

Диетолог и доктор медицинских наук Татьяна Солнцева дала несколько рекомендаций, как лучше организовать питание в жаркое летнее время года.

Диетолог и доктор медицинских наук Татьяна Солнцева дала несколько рекомендаций, как лучше организовать питание в жаркое летнее время года.

Эксперт считает, что не стоит потреблять много пищи за раз. Лучше питаться понемногу, но четыре или пять раз в день. Кроме того, важно следить за своим рационом. Мясо и рыбу лучше есть утром или вечером, но не в разгар дня, когда температура воздуха особенно высокая.

Солнцева подчеркнула, что самарцам следует снизить потребляемый калораж летом, а также следить за количеством потребляемой жидкости. Водный баланс особенно важен в летнее время.

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