Жителям Самары рекомендуют придерживаться дробного питания летом в жару

Эксперт считает, что не стоит потреблять много пищи за раз. Лучше питаться понемногу, но четыре или пять раз в день. Кроме того, важно следить за своим рационом. Мясо и рыбу лучше есть утром или вечером, но не в разгар дня, когда температура воздуха особенно высокая.