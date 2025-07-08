«Паука в подарок теще!»: из Омска можно отправлять посылки с живым грузом

Сотрудниками «Почты России» составлен обновленный чек-лист сервисов. Теперь в качестве услуги у омичей появилась возможность доставлять по стране некоторые «живые» посылки. В ведомстве отметили, что уже перевозили необычных домашних питомцев — пауков, улиток, муравьиные фермы. Омичам, желающим отправить, к примеру, живого тарантула в подарок на день рождения любимой теще в Барнаул, важно придерживаться определенного алгоритма.