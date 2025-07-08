«Паука в подарок теще!»: из Омска можно отправлять посылки с живым грузом

О новой, не стандартной для омичей услуге по отправке посылок с живым грузом, объявили сегодня, 8 июля, в пресс-службе «Почты России».
Сотрудниками «Почты России» составлен обновленный чек-лист сервисов. Теперь в качестве услуги у омичей появилась возможность доставлять по стране некоторые «живые» посылки. В ведомстве отметили, что уже перевозили необычных домашних питомцев — пауков, улиток, муравьиные фермы. Омичам, желающим отправить, к примеру, живого тарантула в подарок на день рождения любимой теще в Барнаул, важно придерживаться определенного алгоритма.
Так, на отправляемой «живой» посылке необходимо сделать надпись: «Осторожно, живой груз! Не переворачивать, на солнце не держать», а к необычному отправлению обязательно следует приложить ветеринарное свидетельство. Также в ведомстве рекомендуют доставлять «живые» посылки курьерской службой Почты России или отправлениями первого класса.