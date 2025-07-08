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В Подмосковье зумеры провели необычную свадебную церемонию

В одном из ЗАГСов Подмосковья молодожены, представители поколения зумеров, официально зарегистрировали отношения под необычным названием «плюс вайб коллаб». В соцсетях свадьбу раскритиковали.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В одном из ЗАГСов Московской области состоялась регистрация брака, привлекшая внимание общественности своей формулировкой. Согласно речи на церемонии, их союз стал «плюс вайб коллабом», что в интернет-сленге означает совместное взаимодействие на позитивной волне.

Представитель ЗАГСа пожелала молодым «флексить по жизни рука об руку», то есть наслаждаться всеми благами вместе. Свадебное торжество сопровождалось современным подходом к церемонии — в формулировках участвовали термины и визуальные мемы, понятные преимущественно молодой аудитории.

Реакция пользователей в интернете оказалась неоднозначной. Некоторые в том же шутливом тоне отмечают, что важнее всего — теплота и понимание между партнерами:

«Главное, чтобы скуф токсиком не оказался и не начал байтиться на зумершу», — написал один из комментаторов. То есть чтобы супруг не оказался абьюзером и не портил жизнь жене.

Другие комментаторы считают, что такие явления искажают русский язык и не достойны стать культурной нормой.