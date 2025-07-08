В Петербурге начался второй этап приема заявлений в первые классы

В Петербурге 6 июля стартовала вторая волна зачисления детей в первые классы на 2025−2026 учебный год. В этот раз родители могут выбрать любую школу города, независимо от района проживания, сообщает пресс-служба губернатора города во вторник, 8 июля.
Как подать заявление, чтобы зачислить ребенка в школу и кто получит место?
Подать заявление можно до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Приоритет при зачислении получают те, кто обратился раньше — учитывается дата и время подачи документов.
Сервис «Школы» во «ВКонтакте» для родителей.
Также для родителей первоклашек работает мини-приложение «Я здесь живу» во «ВКонтакте» с сервисом «Школы». Он показывает актуальную информацию о свободных местах в школах, позволяет искать учебные заведения по адресу и фильтровать их по профилю и другим параметрам. В приложении также есть подробные инструкции и список необходимых документов.
Как подать заявление онлайн и через МФЦ?
Заявление на зачисление в первый класс принимают как в МФЦ, так и онлайн через портал госуслуг Петербурга, переход на который возможен прямо из сервиса «Школы».
Первый этап зачисления: что было раньше?
Напомним, что заявления на запись ребенка в первый класс в этом году начали принимать 1 апреля. На первом этапе можно было подать заявления в школы по месту проживания, а также принимались документы от родителей-льготников. Этот этап продлился до 30 июня.