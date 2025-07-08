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В Петербурге начался второй этап приема заявлений в первые классы

Вторая волна зачисления в первые классы в Петербурге.

Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге 6 июля стартовала вторая волна зачисления детей в первые классы на 2025−2026 учебный год. В этот раз родители могут выбрать любую школу города, независимо от района проживания, сообщает пресс-служба губернатора города во вторник, 8 июля.

Как подать заявление, чтобы зачислить ребенка в школу и кто получит место?

Подать заявление можно до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Приоритет при зачислении получают те, кто обратился раньше — учитывается дата и время подачи документов.

Сервис «Школы» во «ВКонтакте» для родителей.

Также для родителей первоклашек работает мини-приложение «Я здесь живу» во «ВКонтакте» с сервисом «Школы». Он показывает актуальную информацию о свободных местах в школах, позволяет искать учебные заведения по адресу и фильтровать их по профилю и другим параметрам. В приложении также есть подробные инструкции и список необходимых документов.

Как подать заявление онлайн и через МФЦ?

Заявление на зачисление в первый класс принимают как в МФЦ, так и онлайн через портал госуслуг Петербурга, переход на который возможен прямо из сервиса «Школы».

Первый этап зачисления: что было раньше?

Напомним, что заявления на запись ребенка в первый класс в этом году начали принимать 1 апреля. На первом этапе можно было подать заявления в школы по месту проживания, а также принимались документы от родителей-льготников. Этот этап продлился до 30 июня.