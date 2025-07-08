В Петербурге начался второй этап приема заявлений в первые классы

Также для родителей первоклашек работает мини-приложение «Я здесь живу» во «ВКонтакте» с сервисом «Школы». Он показывает актуальную информацию о свободных местах в школах, позволяет искать учебные заведения по адресу и фильтровать их по профилю и другим параметрам. В приложении также есть подробные инструкции и список необходимых документов.