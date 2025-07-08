В Омске осудили организатора подпольных игорных клубов

42-летнего омича признали виновным по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». С ноября 2014 по март 2016 года мужчина входил в преступную группу, которая управляла двумя подпольными казино на улицах Дианова и 70 Лет Октября. Об этом сообщил СК региона.
Установлено, что заведения работали в условиях строгой конспирации. Персонал проходил обучение, после чего сдавал экзамены по правилам азартных игр. В рамках расследования было изъято более 60 единиц компьютерной техники, а также документы и видеозаписи виртуальных сеансов.
В Следкоме уточнили, что общий доход от незаконной деятельности омичей превысил 11 млн рублей.
«Несмотря на непризнание вины, следствие доказало причастность всех обвиняемых к преступлению. Трое из них в августе 2017 года предстали перед судом и были осуждены, а 42-летнему мужчине удалось скрыться, он находился в федеральном розыске, был задержан и осужден за аналогичное преступление, совершенное в Новосибирской области. В настоящее время он предстал перед судом», — говорится в сообщении.
Фигуранта отправили за решетку на два с половиной года.
Ранее «КП Омск» сообщила, что рядом с многоэтажкой нашли труп студента.