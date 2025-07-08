В Омске осудили организатора подпольных игорных клубов

«Несмотря на непризнание вины, следствие доказало причастность всех обвиняемых к преступлению. Трое из них в августе 2017 года предстали перед судом и были осуждены, а 42-летнему мужчине удалось скрыться, он находился в федеральном розыске, был задержан и осужден за аналогичное преступление, совершенное в Новосибирской области. В настоящее время он предстал перед судом», — говорится в сообщении.